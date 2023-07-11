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白飯之亂風向變？力挺北科大學生 網揭熱炒店1特性：難怪只消費255元

聯合新聞網／ 綜合報導
白飯示意圖。照片／Ingimage
白飯示意圖。照片／Ingimage

北科大學生掀起的「白飯之亂」未平，資財營總召兼會長今（11）日再度親上火線做出7點澄清，指控熱炒店老闆不願補飯，且質疑近7千元的消費收據，平均1人消費255元，為何店家未完全公開所有單據，引起熱烈討論。對此，Dcard上一篇熱門文章逆風力挺學生，認為熱炒店菜色本就重口味，需要配白飯，也難怪學生消費金額不高。

原PO分析，先不論那27個學生消費多少錢，去吃熱炒店就是要「吃白飯配重口味的菜」，尤其是五更腸旺、蒼蠅頭這種菜，就是要配白飯才爽。然而熱炒店的飯已經煮到被大家吃光，老闆雖然呼籲學生點炒飯、炒麵，但「配那些菜哪有意思？」最後飯都沒了，學生就算食量大，一定也是結帳離場。

「結果回過頭來，檢討學生為何只點那麼少的菜，只消費6000多?」原PO也不解大嘆，「整件事情的因果關係是不是被弄反了」。貼文一出，網友紛紛留言力挺，「我以為我是唯一逆風的」、「確實，同校挺。本來熱炒就是先點一些試試水，不夠後面還可以繼續加點的，前面都沒吃完飯就沒了，到底是誰要加點」、「只會欺負學生的可悲大人，吃熱炒還計較點多少錢，幹嘛不算人頭低消？那麼多說詞有出入的地方，確定沒有誇大事實嗎？」、「幸好逆風了，不然一開始的風向真的刷新我三觀，留言都在說去熱炒店一桌應該點到多少金額，請問店家有設低消了嗎？」。

另外也有網友點出倒戈關鍵，認為熱炒店老闆不老實，「原本我也認為是學生欺負店家，後來發現從一開始的說40人去吃，學生澄清說是27人；然後學生說花了6900，店家卻只PO出一張6140的收據，卻沒有澄清說學生還有另外一張收據，店家如此言行不一的舉止，讓我開始懷疑這件事情」、「學生聲明表示確實消費6900，還有另外一張素食單據，店家當初卻只PO出其中一張，是不是有點奇怪？其心可議」、「一桌2000不會算太誇張，檢討消費者就多了，不補飯是事實的話，店家還發媒體真的可惡」。

不過仍有部分網友，「其實我覺得北科學生留言，一直在強調自己是學生，要別人體諒他們的消費跟食量，但相對的他們並沒有去體諒店家的感受，從頭到尾的觀點都是『我消費我大爺的口氣』」、「雖然目前看下來學生問題比較小，但他們負評留言的態度，真的讓人沒辦法挺下去」、「沒有說不能評論啊，只是選擇了使用網路平台做武器來攻擊了，就不要在扯學生身份當保護傘」。

北科大 北科白飯之亂 大學生 Dcard

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