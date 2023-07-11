北科大白飯之亂 統神怒批熱炒店：要接我，就要給足夠的東西

北科大「資財營」白飯之亂事件引起網友關注，統神（張嘉航）在「阿航之聲」中直批，「這什麼爛店家啊？你怕別人吃飯，你飯就收錢嘛」，他說學生也很可悲還要為此卑躬曲膝出來認錯，感覺就不是自願出來的，是迫於校方壓力。

統神表示，整群學生的消費金額，一個人均消255元，所以10個人就是2550元，一桌二千多塊算多還是少？他說跟娘家7、8個大人和一堆小孩去新竹熱炒店用餐，結果花不到2000元，若再多點個海鮮鍋，也大概在2400元至2500元，因此10個人2550元「我覺得非常合理！」

有網友質疑學生們應該可以先提早訂位，但統神不以為然表示，「你店家今天既然選擇要接客了，就是要給我飯啊，就是要給我足夠的東西。」

統神還舉例，如果去吃Buffet，只剩下30分鐘就要收了，客人也付了一樣的錢，「結果一進去發現店家在收食材了，你會爽喔？」

不過統神也直言，學生也有不對的地方，「學生唯一有錯的，是他們集體留1星」。網友看完也紛紛在影片底下留言說「謝謝統神把大家心聲說出來！」、「很多餐廳標榜白飯無限吃，那算不算免費吃到飽？這麼愛玩文字遊戲，就改行去行銷公司。」