兩桶白飯無法在30分鐘內補完？ 過來人曝：用洗米機也辦不到

北科大資財營學生日前到熱炒店用餐，因為27人到店內吃完2桶白飯，店家也來不及煮新的白飯，導致學生上網留1星負評引發網友熱議。許多人好奇「老闆看到白飯快吃完，不能立刻煮嗎？」對此，有在餐飲業打工的網友表示「就算馬上煮，也不可能在30分鐘內從洗米到煮好給大家」。

日前熱炒店老闆曾表示，當時多位學生進入店家用餐，原本準備2大桶白飯可供70人食用，但學生卻在短時間內把白飯吃光，也不點炒麵，因此有網友好奇「花30分鐘去煮白飯不行嗎？」對此，有網友在PTT透露「從開火到關火煮飯要40分鐘，才能完成50人份」。

原PO表示，其實洗米的時間要花很長，但如果有一台洗米機，就可以在離峰時間準備好。洗米機要在離峰時間先運作，把米洗好後，將白米跟桶子放在冷藏庫隨時備用，接下來把要用的米倒入飯鍋，瓦斯開火計時40分鐘，煮好的白飯倒入保溫飯桶，50人份大約是保溫飯桶的7分滿，所以要在30分鐘內從洗米到煮完白飯是不太可能的。

文章曝光後，引發網友熱烈討論「一般熱炒店哪會用洗米機，都人工洗米，所以花費時間更久」、「洗米機別說是熱炒店了，連飯店都不會有啦」、「快炒店不可能投資洗米機，他們的飯可以吃就好」、「我中午有問做自助餐的朋友，他說一大鍋飯煮25分鐘就夠了，悶5分鐘即可，水量抓得好的話，也不用悶太久，所以其實30分鐘還算可行」。