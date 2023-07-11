快訊

清水池挖出「3塊棕色果凍」以為是肉靈芝 專家鑑定後更嗨：比恐龍還老的生物

桃園7名國中生小烏來天空步道下方玩水 驚傳3人溺水命危搶救中

兩桶白飯無法在30分鐘內補完？ 過來人曝：用洗米機也辦不到

聯合新聞網／ 綜合報導
北科大白飯之亂，讓網友好奇「白飯能在30分鐘內煮完嗎？」圖為白飯示意圖。本報資料照片
北科大白飯之亂，讓網友好奇「白飯能在30分鐘內煮完嗎？」圖為白飯示意圖。本報資料照片

北科大資財營學生日前到熱炒店用餐，因為27人到店內吃完2桶白飯，店家也來不及煮新的白飯，導致學生上網留1星負評引發網友熱議。許多人好奇「老闆看到白飯快吃完，不能立刻煮嗎？」對此，有在餐飲業打工的網友表示「就算馬上煮，也不可能在30分鐘內從洗米到煮好給大家」。

日前熱炒店老闆曾表示，當時多位學生進入店家用餐，原本準備2大桶白飯可供70人食用，但學生卻在短時間內把白飯吃光，也不點炒麵，因此有網友好奇「花30分鐘去煮白飯不行嗎？」對此，有網友在PTT透露「從開火到關火煮飯要40分鐘，才能完成50人份」。

原PO表示，其實洗米的時間要花很長，但如果有一台洗米機，就可以在離峰時間準備好。洗米機要在離峰時間先運作，把米洗好後，將白米跟桶子放在冷藏庫隨時備用，接下來把要用的米倒入飯鍋，瓦斯開火計時40分鐘，煮好的白飯倒入保溫飯桶，50人份大約是保溫飯桶的7分滿，所以要在30分鐘內從洗米到煮完白飯是不太可能的。

文章曝光後，引發網友熱烈討論「一般熱炒店哪會用洗米機，都人工洗米，所以花費時間更久」、「洗米機別說是熱炒店了，連飯店都不會有啦」、「快炒店不可能投資洗米機，他們的飯可以吃就好」、「我中午有問做自助餐的朋友，他說一大鍋飯煮25分鐘就夠了，悶5分鐘即可，水量抓得好的話，也不用悶太久，所以其實30分鐘還算可行」。

北科大 北科白飯之亂

延伸閱讀

毒姑好惱人…「不融入婆家」新婚人妻遭訓斥 網教：嗯嗯喔喔哈哈哈就行了

高中妹應徵飲料店！她見履歷寫這樣滿頭問號 網虧：程度堪憂

他親身體驗後留「1星評價」給店家 竟身陷危險嚇壞網友

酷夏驚見二男頂高溫徒步環島 網見紙板文字笑噴：小心中暑

相關新聞

熱炒店白飯風波…他不解北科大學生錯在哪？眾人齊指1關鍵：這是合理反饋嗎

日前有一群北科大資財系學生，前往「大道創意料理快炒」用餐，期間因內用白飯無法吃到飽，留下一星評論而引發「白飯之亂」。雖然事後學生已經向店家道歉，並曬出與老闆和解的照片，不過事情似乎尚未落幕。有網友整理出這起事件的6項脈絡，好奇「北科大的學生到底錯在哪？」，不少人指出問題就出在學生們「集體刷一星」。

北科大白飯之亂延燒…他揭台灣「4大吃到飽假象」 網認：老婆餅也沒老婆　

台北科大資財營所引發的「白飯之亂」事件持續延燒，有網友在PTT發起討論說原來台灣有很多地方的「吃到飽不是真吃到飽」，並列出四大吃到飽假象，讓其他人吐槽「老婆餅也沒老婆，吃到飽當然不吃飽」。

他嘆「白飯之亂」看出台灣人奴性 網戰翻天：真的很誇張

台北科大資財營先前前往熱炒店吃光白飯，並到Google評論怒刷1星負評，被戲稱為「白飯之亂」，不過大眾看法兩極，有些人支持學生，有人則支持店家。日前有網友力挺學生，直言「標榜無限供應白飯，結果人均吃2碗就被迫道歉，台灣人到底奴性多重啊？」

兩桶白飯無法在30分鐘內補完？ 過來人曝：用洗米機也辦不到

北科大資財營學生日前到熱炒店用餐，因為27人到店內吃完2桶白飯，店家也來不及煮新的白飯，導致學生上網留1星負評引發網友熱議。許多人好奇「老闆看到白飯快吃完，不能立刻煮嗎？」對此，有在餐飲業打工的網友表示「就算馬上煮，也不可能在30分鐘內從洗米到煮好給大家」。

白飯之亂！熱炒店老闆遭同業轟「玩文字遊戲」 掀網共鳴：格局小了

台北科技大學資財營學生不滿熱炒店提供的白飯不夠吃，在店家Google評價刷1顆星負評，引起網友砲轟，學生和系主任先後道歉。店家也緩頰「懇請社會大眾，整件事情就到此結束了好嗎？」不過網路討論熱度依舊。一名同樣開熱炒店的網友昨（10）日就表示，認為同業不補白飯，根本是自己懶得煮，在那邊玩文字遊戲，實在很漏氣，引發許多留言共鳴。

北科大白飯之亂 醫師逆風挺生嗆酸民：干擾經濟秩序

台北科大資財營學生不滿熱炒店白飯吃不飽事件持續延燒，網友一面倒挺店家，質疑並謾罵學生。但醫師沈政男逆風挺學生，並認為，「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦