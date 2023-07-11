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清水池挖出「3塊棕色果凍」以為是肉靈芝 專家鑑定後更嗨：比恐龍還老的生物

他嘆「白飯之亂」看出台灣人奴性 網戰翻天：真的很誇張

聯合新聞網／ 綜合報導
北科大白飯之亂，引發各界討論。示意圖／ingimage
北科大白飯之亂，引發各界討論。示意圖／ingimage

北科大資財營先前前往熱炒店吃光白飯，並到Google評論怒刷1星負評，被戲稱為「白飯之亂」，不過大眾看法兩極，有些人支持學生，有人則支持店家。日前有網友力挺學生，直言「標榜無限供應白飯，結果人均吃2碗就被迫道歉，台灣人到底奴性多重啊？」

一名網友在PTT發文表示，國外的餐廳有很多無限供應的餐點，不會玩文字遊戲來讓顧客區別「無限供應」與「吃到飽」，而且價格超級佛心。反觀台灣的熱炒店，27位學生吃了1-2碗白飯，就被告知要等40-70分鐘，因此學生去Google評論留負評，反而被逼道歉，還有很多民眾幫餐廳說話。

原PO質疑「熱炒店不小心吃到2碗白飯，就變成滔天大罪了？難道熱炒店不是窮學生該去的地方，吃第二碗飯就變成貪小便宜的乞丐？難怪台灣一堆慣老闆、慣攤商，因為台灣人已經奴到習慣店家廣告不實，標榜無限供應白飯，結果吃2碗就得被逼著道歉，鬼島到底奴到什麼程度了？」

對此，有網友認同原PO「真的很誇張，一堆資方狗幫店家護航」、「白飯免費提供，但一人限吃2碗」、「做餐飲的就知道，老闆只是單純不想給他們」、「真的很誇張，我挺學生」、「想也知道只是不想讓學生吃白飯的說詞」、「我也不懂一堆人為什麼要罵學生」、「開店還怕別人吃，笑死了」、「一群人都覺得學生應該要忍讓，學生的錢就不是錢？」

也有人反駁「我挺老闆，因為學生不會開餐廳，只會一直吃」、「訂好規則就好，我們這邊自助餐是滿百送1碗飯」、「飯就是需要時間煮啊，如果學生餓的話就點一些東西來吃吧」、「你覺得學生說的1-2碗是真的嗎？才27個人就可以亂成這樣，監視器我怎麼看都2碗以上」、「鑽漏洞貪小便宜真的很丟臉啊」、「說好20人結果來27位奧客，要怎麼怪店家？」

北科大 北科白飯之亂

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