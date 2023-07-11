熱炒店白飯風波…他不解北科大學生錯在哪？眾人齊指1關鍵：這是合理反饋嗎

日前有一群北科大資財系學生，前往「大道創意料理快炒」用餐，期間因內用白飯無法吃到飽，留下一星評論而引發「白飯之亂」。雖然事後學生已經向店家道歉，並曬出與老闆和解的照片，不過事情似乎尚未落幕。有網友整理出這起事件的6項脈絡，好奇「北科大的學生到底錯在哪？」，不少人指出問題就出在學生們「集體刷一星」。

原PO在PTT表示，從這起事件中，可以看到6大脈絡：一、事前有告知店家可能的人數，店家表明OK；二、店家沒規定每人低消，學生也有合理消費；三、店家針對內用的消費者免費提供白飯；四、學生確實有白飯吃不夠的情形；五、學生在網路根據事實跟個人感覺給予評價；六、店家有充分的機會在評論下回應店家觀點。

原PO認為，從整起事件的脈絡看來，並不覺得學生有犯下嚴重的錯誤。不少人看了議論紛紛，點出關鍵問題，「刷1星負評吧，如果是3星可能還好」、「學生沒錯啊！但你刷店家一星幹嘛」、「刷一星的有錯，飯不夠頂多就是兩到三顆星」、「錯在刷一星啦！還用問？學生時代這種狂扒免費白飯，去鼎王鍋底配白飯，大亨堡麵包配關東煮湯，類似的窮學生貪小便宜蠢事很多人做過，但做完後還有臉上去群刷店家一星就白目了」、「吃不夠就集體刷一星，這是合理反饋嗎」、「可以抱怨，但集體去刷一星，難免讓人有小題大作的網路霸凌感」。

有網友站在店家立場提出看法，「白飯是請你吃，可不是欠你吃」、「白飯又不是故意不給，我才不懂為何店家要受到這種商譽損失」、「免費，不是一定要給的」、「錯在窮又想佔人便宜，不爽還洗人商譽」、「自以為花錢老大」、「寫免費供應，沒說吃到飽，白飯不夠可以點炒飯」。

另外也有不少人覺得學生要對自己的言論負責，「給一星是消費者的權利，但店家有本事讓事件上新聞，交給大家公評又是另一回事」、「你能評價店家，大家就能評價你」、「刷一星可以啊，被公審就不要哭」、「公開評論就得接受公評」。不過也有人替學生叫屈「不能給一星？評論只能給五星嗎」、「一堆去都沒去的在下面刷五星才是洗評論吧！看那老闆真的超不能接受負評，每個嫌貴的都被他噴一遍，真的很好笑」。