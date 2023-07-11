白飯之亂！熱炒店老闆遭同業轟「玩文字遊戲」 掀網共鳴：格局小了

台北科技大學資財營學生不滿熱炒店提供的白飯不夠吃，在店家Google評價刷1顆星負評，引起網友砲轟，學生和系主任先後道歉。店家也緩頰「懇請社會大眾，整件事情就到此結束了好嗎？」不過網路討論熱度依舊。一名同樣開熱炒店的網友昨（10）日就表示，認為同業不補白飯，根本是自己懶得煮，在那邊玩文字遊戲，實在很漏氣，引發許多留言共鳴。

一名熱炒店老闆在Dcard發文表示，自己開了好幾家店，總計一個月淨利能突破200萬，他認為應該是有一些立場可以講話，「首先我必須說，這個老闆做到很漏氣，白飯這種東西便宜的要死，耗損也完全不可惜，而且要耗損也不容易，因為可以放隔夜，混新飯給客人，或者拿來當炒飯。」

原PO續指，就算今天預約27個大學生，自己絕對先準備60人份的飯量等著，假如真的都來大胃王，當下吃不夠，也會在一個小時內把飯煮出來，「一個小時內煮不出白飯，跟人家開什麼熱炒店啦，說穿了，就是店家懶得煮飯而已，問題根本不在成本，白飯這種東西敢免費提供，就是因為成本真的太低太低了。」

原PO認為事主老闆明明是自己懶得煮飯，還在那邊玩文字遊戲，說免費提供不等於吃到飽，真的是很漏氣，後面還找記者來弄學生，讓他覺得沒氣度，但也是可以體諒，畢竟做生意很重視Google評價，被弄了當然要想辦法把風向洗回來，「今天換做我被洗一星，就算是我理虧，很抱歉，這關係到我的生意和獲利，我還是會找記者幫我帶風向，真的帶不成，才找行銷公司來洗評論。」

原PO說，讓客人吃得開心、吃得爽，長久下來生意才會好，這是基本鐵則，有時候甚至虧一點錢都沒關係，但老闆連白飯這種便宜但是基本的東西，都沒有用心準備好，「我跟各位保證，這種店家不可能好吃到哪裡去，就算老闆廚藝很好，用料很好，你會發現，品質也非常不穩定。」

「至於學生，後面馬上道歉是正確的，因為就沒得吵了，直接安全下莊。」原PO進一步表示，但要學到教訓，弄人不用這麼老實，直接說白飯沒吃飽，人家才有辦法弄你，今天改說什麼太油、太鹹、味道太重、店裡有看到蟲子，洗一星就不會被反彈了。

對此，底下留言一面倒認同，「開餐館的怕人客吃飯，乾脆就別開業了，尤其成長期的小朋友食量會大些，讓客人吃飽也是一種成就感，小朋友只是實話實說也得罪網軍，要學習出社會的圓角」、「我也覺得一堆說免費提供不等於吃到飽的滿好笑的，吃個飯還要跟店家玩文字遊戲喔，今天如果是個別的其他組客人吃到沒白飯，老闆敢這樣欺負人嗎」、「真的就白飯來說嘴，得不償失，直接評論上道歉，然後大氣一點請全部學生找一天給白飯吃到飽，這不是更好行銷嗎」、「確實，格局小了」。