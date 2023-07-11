快訊

《BBC》性醜聞逆轉？當事人找律師：媽媽指控全是垃圾

彰化爆「房思琪」翻版至少10女學生受害 補教界急回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

白飯之亂 醫師分析北科大學生為何刷負評：跟「Hangry」有關

聯合新聞網／ 綜合報導
北科大學生因熱炒店提供的飯量不足，怒刷店家一星負評。聚餐示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
北科大學生因熱炒店提供的飯量不足，怒刷店家一星負評。聚餐示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

「白飯之亂」不斷延燒，北科大學生因不滿熱炒店提供的白飯不足，而怒刷一星負評的行為，引起爭議。近日，姜冠宇醫師於臉書表示，雖不清楚學生實際情形，但確實會有些人容易因為飢餓而暴怒，稱其為「Hangry」（Hungry+Angry）。

針對北科大學生因白飯供應不足，而怒刷負評的行為，姜冠宇揭露其為「Hangry」（Hungry+Angry），即容易因饑餓感到暴躁的族群。「但是我們也不是否認這族群的生理需求，因為它們可能為數本來就不少。」姜冠宇分享，過去他也遇過類似情形，位於台北醫學大學附近便當店老闆曾與他抱怨，有群學生進來消費後，指責店家飯不夠，揚言要回到學校散布壞話，使名聲變差。他認為，便當店的食物味道明明非常棒，且老闆料理十分用心，卻仍被他人嫌棄，是因遇到Hangry族群。

若要解決因為飢餓所造成的情緒問題，姜冠宇指出，社團在辦活動時，一定要先替成員備餐，並建議在飯前提供一杯可樂或珍珠奶茶，大家把血糖提高後，即可降低發生暴怒的機率。

姜冠宇認為，Hangry族群應認知自己行為會影響周遭環境，「畢竟聽過太多為另一半準備餐點，結果被翻桌的事。這樣當然就走家暴，最後分開啦。」他強調，餓了就翻桌的個性，未來易使所珍視的人不斷離開，對自身、對方殺傷力極大。

文章底下，網友不只認同姜冠宇的說法，也分享自己若遇到飢餓時的解決方式，「我懂，我遇過中年客人等不及，當場就暴走的」、「我都準備一條一條的砂糖包，覺得好像低血糖了就趕快吃一包，比吃麵包餅乾的效果快。」、「我有餓怒的問題，所以都多煮兩支地瓜，感覺餓的時候就趕緊吃」。

北科大 北科白飯之亂

延伸閱讀

白飯之亂誰是最大輸家？網：店家受傷、北科大變成笑話

小火鍋店「白飯、冰淇淋免費吃到飽」不怕被吃垮？內行曝1高招：吃越多越賺

近30人去熱炒店「嗑光2桶白飯」狂刷1星負評 北科大學生挨轟發聲了

逆轉！熱炒店花255元吃嘸白飯刷負評 北科大學生曬與老闆合照：記取教訓

相關新聞

熱炒店白飯風波…他不解北科大學生錯在哪？眾人齊指1關鍵：這是合理反饋嗎

日前有一群北科大資財系學生，前往「大道創意料理快炒」用餐，期間因內用白飯無法吃到飽，留下一星評論而引發「白飯之亂」。雖然事後學生已經向店家道歉，並曬出與老闆和解的照片，不過事情似乎尚未落幕。有網友整理出這起事件的6項脈絡，好奇「北科大的學生到底錯在哪？」，不少人指出問題就出在學生們「集體刷一星」。

北科大白飯之亂延燒…他揭台灣「4大吃到飽假象」 網認：老婆餅也沒老婆　

台北科大資財營所引發的「白飯之亂」事件持續延燒，有網友在PTT發起討論說原來台灣有很多地方的「吃到飽不是真吃到飽」，並列出四大吃到飽假象，讓其他人吐槽「老婆餅也沒老婆，吃到飽當然不吃飽」。

白飯之亂！熱炒店老闆遭同業轟「玩文字遊戲」 掀網共鳴：格局小了

台北科技大學資財營學生不滿熱炒店提供的白飯不夠吃，在店家Google評價刷1顆星負評，引起網友砲轟，學生和系主任先後道歉。店家也緩頰「懇請社會大眾，整件事情就到此結束了好嗎？」不過網路討論熱度依舊。一名同樣開熱炒店的網友昨（10）日就表示，認為同業不補白飯，根本是自己懶得煮，在那邊玩文字遊戲，實在很漏氣，引發許多留言共鳴。

北科大白飯之亂 醫師逆風挺生嗆酸民：干擾經濟秩序

台北科大資財營學生不滿熱炒店白飯吃不飽事件持續延燒，網友一面倒挺店家，質疑並謾罵學生。但醫師沈政男逆風挺學生，並認為，「...

白飯之亂 醫師分析北科大學生為何刷負評：跟「Hangry」有關

「白飯之亂」不斷延燒，北科大學生因不滿熱炒店提供的白飯不足，而怒刷一星負評的行為，引起爭議。近日，姜冠宇醫師於臉書表示，雖不清楚學生實際情形，但確實會有些人容易因為飢餓而暴怒，稱其為「Hangry」（Hungry+Angry）。

北科大「白飯之亂」延燒 醫師剖析...與飢餓憤怒有關

日前北科大資財系27位營隊工作人員前往熱炒店用餐，席間吃完兩桶白飯仍無法吃飽，憤而至店家Google地圖刷一星評論引發「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦