白飯之亂 醫師分析北科大學生為何刷負評：跟「Hangry」有關

「白飯之亂」不斷延燒，北科大學生因不滿熱炒店提供的白飯不足，而怒刷一星負評的行為，引起爭議。近日，姜冠宇醫師於臉書表示，雖不清楚學生實際情形，但確實會有些人容易因為飢餓而暴怒，稱其為「Hangry」（Hungry+Angry）。

針對北科大學生因白飯供應不足，而怒刷負評的行為，姜冠宇揭露其為「Hangry」（Hungry+Angry），即容易因饑餓感到暴躁的族群。「但是我們也不是否認這族群的生理需求，因為它們可能為數本來就不少。」姜冠宇分享，過去他也遇過類似情形，位於台北醫學大學附近便當店老闆曾與他抱怨，有群學生進來消費後，指責店家飯不夠，揚言要回到學校散布壞話，使名聲變差。他認為，便當店的食物味道明明非常棒，且老闆料理十分用心，卻仍被他人嫌棄，是因遇到Hangry族群。

若要解決因為飢餓所造成的情緒問題，姜冠宇指出，社團在辦活動時，一定要先替成員備餐，並建議在飯前提供一杯可樂或珍珠奶茶，大家把血糖提高後，即可降低發生暴怒的機率。

姜冠宇認為，Hangry族群應認知自己行為會影響周遭環境，「畢竟聽過太多為另一半準備餐點，結果被翻桌的事。這樣當然就走家暴，最後分開啦。」他強調，餓了就翻桌的個性，未來易使所珍視的人不斷離開，對自身、對方殺傷力極大。

文章底下，網友不只認同姜冠宇的說法，也分享自己若遇到飢餓時的解決方式，「我懂，我遇過中年客人等不及，當場就暴走的」、「我都準備一條一條的砂糖包，覺得好像低血糖了就趕快吃一包，比吃麵包餅乾的效果快。」、「我有餓怒的問題，所以都多煮兩支地瓜，感覺餓的時候就趕緊吃」。