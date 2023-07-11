北科大白飯之亂延燒…他揭台灣「4大吃到飽假象」 網認：老婆餅也沒老婆　

台北科大資財營所引發的「白飯之亂」事件持續延燒，有網友在PTT發起討論說原來台灣有很多地方的「吃到飽不是真吃到飽」，並列出四大吃到飽假象，讓其他人吐槽「老婆餅也沒老婆，吃到飽當然不吃飽」。

原PO在PTT表示，去燒肉火鍋店吃到飽食材不能一直點，且每種食材都有份數和點單時間限制；去Buffet吃到飽不能一直拿，因為有些東西是限量的，且需要花時間等待；保險理賠吃到飽不能一直賠，以免損壞其他保戶的權益；電信網路吃到飽不能一直用，會被業者認為上網情形不合常理，讓原PO相當震驚說「原來在台灣所謂的吃到飽都不是真吃到飽哦」。

對此，不少網友紛紛留言回應「經你這麼一講才發現有這麽多小氣老闆」、「你去吃到飽餐廳，特定食物也不是時刻源源不絕」、「除非他有專門寫某品項無限供應吃到飽，不然誰理你」、「就控單啊！以前燒肉吃到飽很常見，肉品海鮮上得慢，多點幾份也只會出一兩人份，其他便宜的料上的又多又快」、「我吃燒肉吃到飽，蚵仔一次來兩顆，20分鐘才能點一次」、「有限制的假吃到飽」。

有網友說除了吃到飽的話題外，「老婆餅也沒老婆，吃到飽當然不吃飽」、「老婆餅、太陽餅，還有什麼可以救援」、「還有『低消』不是指金額，而是必點老闆指定的餐點類別」、「台灣已經獨立，也沒有真的獨立呀」、「月票吃到飽，下次在刷票口一直進出看看」。也有人認為，「吃到飽，不夠你可以夾別種（食材）吃」、「問題是快炒店只說白飯免費，可沒自稱白飯吃到飽」。