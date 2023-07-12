外役監條例修法卡一年 侯友宜：優先修法變幽靈修法

外役監條例修法卡在立法院近一年，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜昨天感嘆「唉，這個講了很久了」，優先修法變成幽靈修法，躺了一段時間都不動，不但不動，現在又剛好碰上殺警案個案移到外役監，在第一線為國家犧牲奉獻的警察弟兄傷口上撒鹽，造成二度傷害。

「我深感不滿…」侯友宜說，國外殺警幾乎都是重刑中的重刑、甚至是死刑，殺害警察是嚴重挑戰公權力的嚴肅問題，但怎麼一個殺警的嫌犯服刑兩年多就能移到外役監，「那誰還要站在第一線為大家付出」？

他說，每次到了選舉、遇到事情了才想要去做、去改變，政府有沒有把警察弟兄、人民放心裡？政府總算是聽到了、要改革了，但「我常說不要警察弟兄犧牲了才要去改革」，司法應該給警察多一點力量而非限制，要站在正義這一方，而不是邪惡那方。

侯友宜表示，警察執法需要司法正義、公平正義的支持，才能毫無顧忌、勇敢往前執勤及捍衛人民生命安全。