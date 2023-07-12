綠委：是國民黨讓「殺警犯」移外役監

國民黨台北市議員徐巧芯昨天說，二○二○年民進黨修法放寬外役監遴選標準，提案的立委統統都是高雄背景、「高雄幫」。被點名帶頭提案的民進黨立委許智傑表示，國民黨根本是竹篙湊菜刀，想要把天花板跟樓地板混為一談，就是為了轉移他們主導修法的焦點。

許智傑指出，國民黨二○一四年完全執政時，時任立委廖正井提出修法，修改外役監條例的「天花板」，放寬外役監的遴選到第三級重刑犯，「九年前殺警案的凶嫌，就是因為國民黨修法才能去外役監，怎麼牽拖到民進黨身上？」

許智傑說，民進黨二○二○年修改樓地板，讓第一次犯罪刑期在六個月以下者也有機會申請外役監，這是配合大法官第七七五號解釋的修法，當時在立法院審議也沒有異議，國民黨為了撇清政治責任企圖把樓地板跟天花板混為一談，「本席很不齒這種顛倒是非的行為，國民黨應該為二○一四年的修法道歉。」

民進黨立委邱志偉則說，對殺警案等重罪犯進入外役監問題同表憂慮，他過往的提案是本於憲法比例原則及大法官第七七五號精神，這次的外役監條例修法一定全力支持。

民進黨發言人林楚茵表示，二○一四年國民黨多數主導的法律修正案，將外役監遴選門檻從原來累進處遇二級降到三級，甚至對於長刑期的人也缺乏限制，外役監受刑人林信吾返家探視逾期未歸犯下殺警案，正是因為國民黨當初的修法放寬，「請國民黨先搞清楚修法過程，不要企圖混淆視聽，惡意指控」。

被國民黨立委指控拖延外役監條例修法的民進黨立委陳歐珀昨天表示，立委游毓蘭指他擔任召委卻惡意拖延阻撓審查並非事實，他擔任召委期間，四度安排相關審查，去年十二月廿九日的會議宣讀完廿三個草案版本，下午即將進入逐條審查時，會議現場只有他與民進黨立委江永昌在場，除了無法討論形成共識，更不足做成委員會決議的三人基本人數才宣布散會。

陳歐珀說，去年十月六日併案審查外役監條例九個草案版本；十月卅一日考察法務部矯正署台北監獄及八德外役監獄，比較監獄行刑與中間性處遇之差異；十二月十四日舉行「外役監條例部分條文修正草案」公聽會；十二月廿九日繼續併案審查外役監條例廿三個草案版本，下午因人數不足而未逐條審查討論。