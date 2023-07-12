新聞眼／放寬易 加嚴難 想為權貴留後路？

台北市夜店殺警案受刑人易寶宏獲調外役監，重刑犯申請外役監再度引發眾怒。然而，台南市去年八月發生殺警命案，行政院火速在一個月後提出「外役監條例」修法版本，迄今這項修法仍未完成三讀，也讓外界見證民進黨政府所謂「補破網」，只有三分鐘熱度。

外役監受刑人林信吾去年八月犯下雙警命案，行政院會隨即在九月廿二日通過外役監條例部分條文修正草案，當時行政院院長蘇貞昌說，兼顧社會安全的維護與受刑人復歸社會的需求，適度提高外役監受刑人遴選的門檻及資格。

所謂「亡羊補牢，猶未晚矣」，行政院火速推出修法，若能盡速立法，至少可以避免憾事繼續發生；但去年底九合一地方選舉打得火熱，面對多個縣市首長的保衛戰，民進黨政府的心思早已沒放在立法院，民進黨籍的司法及法制委員會召委陳歐珀在去年十月六日首次排案審查，再次排審已是休會前一天的十二月廿九日，根本來不及在該會期完法。接續的立法院會期，司委會召委也換人，外役監條例修法更是無聲無息。

如今，殺警案受刑人獲調外役監引發軒然大波，並恐危及總統大選選情，民進黨政府也緊張地「動起來」。不過，能否在此次臨時會順利完成立法，執政黨間看法也有分歧。

只是，翻開立法院公報，外界不解的是，當年民進黨立委提案「放寬」外役監條例，可以在不到三個月就完成修法；如今要「加嚴」，竟從去年修到現在，甚至還可能拖過今年九月之後？

能不能迅速完成立法？朝野立委都心知肚明。問題不在民進黨團推稱的必須處理性平三法、台美廿一世紀貿易倡議等議案，而是能否斷絕利益糾葛、捨棄「為權貴留後路」的心態。

民進黨取得國會過半席次超過七年，沒有過不了的法案；面對外役監條例的修法仍然舉棋未定，只會讓人更加質疑，「打假球」的背後必大有文章。