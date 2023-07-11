學長白死了！「外役監」聲量單日破1萬7 政府拚9月修法救選情？

image source：FB／法務部矯正署明德外役監獄



文／陳宣懿

近日因殺警案犯人易寶宏換到服刑較為輕鬆的「外役監」坐牢，引發民眾不滿。總統蔡英文10日赴刑事警察局偵防大樓視察打詐工作，離場前被問及重罪犯服外役監的修法進度是否要加快，她點頭表示贊同。陪同蔡英文視察的行政院副院長鄭文燦也說，2022年提出外役監條例，規定重刑犯不能轉外役監，這是非常有共識的。預計下個會期、9月份就會進入立法程序。法務部長蔡清祥10日親上火線，強調《外役監條例》去年9月間就已經送立法院審議，修法完成前，會責成矯正署從嚴審核。

易寶宏轉「外役監」坐牢聲量破萬 警轟「學長白死了」

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/01/11～2023/07/09）統計調查，近半年「外役監」聲量最高點出現在7月9日，共1萬7,122筆討論。資深演員易淑寬兒子易寶宏於2014年捲入「夜店殺警案」，遭判刑9年並於2019年入監。不過他近日卻被爆出已到比較能輕鬆服刑的「外役監」坐牢，引起各界譁然。對此，有基層員警砲轟「我那學長白死了」。包括鴻海創辦人郭台銘、國民黨總統參選人侯友宜、民進黨總統參選人賴清德及民眾黨總統參選人柯文哲等多位政治人物，也接連批評法務部。

外役監出現逃犯 衝近半年聲量第二、三

聲量第二高點出現在4月21日，共7,315 筆討論。當天外役監又有1名受刑人越獄脫逃，另外前總統陳水扁的女婿趙建銘遭判刑，2021年台中監獄服刑，2022年獲准移至明德外役監，他2023年4月申請假釋獲准，引發網友不滿。至於聲量第三高點出現在2月14日，共5,218筆討論。花蓮自強外役監魯姓受刑人逾假未歸，脫逃將近20小時遭逮捕。對此，有PTT網友表示，「外役監什麼爛制度」、「坐牢比當兵還爽喔」。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

外役監條例爭議頻傳！總統參選人皆表態全網熱議

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/07/07～2023/07/09）統計調查，近三天「外役監」的探索概念，可以發現「夜店殺警案」、「易寶宏」、「星二代」上榜。另外對於「殺警卻可申請外役監」一事，包含郭台銘、侯友宜及賴清德相關發言都有擠進探索概念。

郭台銘身為警眷7月8日臉書發文痛批，「警察白死了，政府都在打假球，我們看到不憤怒嗎？」。郭台銘文中點名蔡清祥，「你到底做了什麼？政府曾經承諾的司法改革，又到底改變了什麼？」法務部對此發聲明回應，強調積極推動「外役監條例」修法，但立法院司法法制委員會去年召開2次審查會議、1次公聽會後，「惜尚未完成立法」。郭台銘止不住怒火9日臉書再發文，大家可以自己看法務部的深夜聲明。「我們豈能不憤怒！」

賴清德9日受訪指出希望法務部、矯正署應對外清楚說明，「該停止就要停止」，重罪犯應該實實在在服完徒刑，「不能走旁門左道」。侯友宜9日表示，若他當選總統，會全面檢討殺警案及重大暴力犯罪，嚴禁服外役監，並檢視交保浮濫現象。侯友宜10日再點名民進黨主席、總統參選人賴清德，「就是在擺爛！」民進黨執政7年，完全執政就要完全負責，但卻連法令都不修。柯文哲9日直指，「這就是不對。」呼籲現行法令哪裡不對就要拿出來修，強調「我們要相信制度，而不要相信個人。」

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

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