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新聞眼／外役監條例修法拖到9月 執政黨唱雙簧？

聯合報／ 本報記者鄭媁
殺警星二代轉外役監造成民怨沸騰，延宕一年多的外役監條例再度引發關注。圖為法務部矯正署八德外役監獄。記者侯永全／攝影
殺警星二代轉外役監造成民怨沸騰，延宕一年多的外役監條例再度引發關注。圖為法務部矯正署八德外役監獄。記者侯永全／攝影

夜店殺警案受刑人易寶宏獲調外役監服刑引發眾怒。各陣營總統參選人難得一致，蔡英文總統和行政院長陳建仁昨天也定調，可在立法院臨時會持續討論，卻被民進黨立院黨團總召柯建銘潑冷水，稱最晚立院下會期可完成三讀；既然朝野都認為外役監條例有修法必要，且修法不難，何須等到九月？

去年八月外役監受刑人林信吾返家探視未歸，並在台南殺害兩名警察，震驚社會。隨著檢討聲浪四起，行政院去年九月火速將外役監條例修正草案送入立法院，時任的司法及法制委員會召委陳歐珀召開公聽會、又排審兩次後，宣告另定期審查。

當時無法在司委會進入逐條審查的原因，除了朝野立委版本多達廿五個，外界對於行政院版本也提出很多意見，陳歐珀當時裁示，請法務部繼續溝通，整合各界意見，補強原本的草案內容，盡速提出符合社會期待且明確的修法內容。

根據以往慣例，若為民進黨籍召委取得該草案的排審權，他黨的召委就不會再排審同一案，而接續會期的司委會召委劉建國，因忙於排審打詐相關法案以及行政院組織改造案，外役監條例進度因此石沉大海。

外役監條例修法由民進黨籍召委排審，未能盡速立法已難辭其咎；此次夜店殺警案受刑人獲調外役監服刑引發全民憤慨，本是將功贖罪的機會，但當府院定調可在立院臨時會討論之際，柯建銘卻以「臨時會要處理性平三法、台美廿一世紀貿易倡議」為由，表明最晚下會期前才能完成修法，不免令人質疑是否唱「雙簧」？或另有緩兵之計？

回顧先前朝野協商決議，雖要求行政院在七月十四日前將性平三法送立法院審議，並在七月底前完成修法三讀，但並未載明此次臨時會僅能處理性平三法；更何況，外役監條例修法最關鍵條文應是提高遴選門檻，只要有共識，臨時會完成審查並非難事。民進黨若不想被冠上立法怠惰的罵名，就不該再以各種理由搪塞，延宕修法時程。

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