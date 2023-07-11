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侯友宜轟賴清德：7年都不做 就是擺爛

聯合報／ 記者張睿廷／台北報導
國民黨總統參選人侯友宜。圖／聯合報系資料照片
國民黨總統參選人侯友宜。圖／聯合報系資料照片

有關外役監爭議，法務部緊急發出聲明，指修法草案去年函請立法院審議，國民黨總統參選人侯友宜昨天表示，民進黨完全執政七年，法令都不修，外役監發生多少事情？副總統賴清德是執政黨重要成員，現在才說話，「你就是不做，你就是擺爛嘛。」

侯友宜競選辦公室發言人江怡臻表示，殺警案受刑人可以移到外役監，騙人出國摘器官案的嫌犯可以交保，這是非常不公不義的制度與政府，民進黨別把當人民塑膠；侯友宜當選總統，一定讓國家重回正道，不僅要阻斷旁門左道，也不讓外役監成為權貴與名流的服刑天堂。

江怡臻表示，賴清德是民進黨主席，也是現任副總統，竟然只會跟著喊話，拿不出半點行動；人民不斷要求司法改革，法案也躺在立法院這麼久，民進黨跟賴清德為什麼都不做？人民已經等不及了。

民進黨 外役監 賴清德 侯友宜 江怡臻 殺警案 司法改革 受刑人 法務部

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