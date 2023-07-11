聽新聞
test
0:00 / 0:00
柯建銘：外役監條例最晚下會期三讀
殺警案受刑人調外役監引發爭議。在野立委昨天疾呼，盼立法院即將召開的臨時會加速修法，蔡英文總統也表示，外役監條例可在立法院臨時會持續聚焦討論。不過，民進黨立院黨團總召柯建銘說，這次臨時會已排定處理性平三法、台美廿一世紀貿易倡議，外役監條例最晚在下個會期可完成三讀，盼大家共同面對，理性討論。
國民黨立委林為洲表示，外役監遴選僧多粥少，要經過審查委員會審查，他看過相關修法條例，要修的法條約一到兩條，並不複雜，若排入臨時會處理，一周可望完成審查，「就看民進黨的態度」。
柯建銘昨受訪表示，立法院司法及法制委員會去年審查外役監條例，後來未進入逐條審查，行政院長陳建仁今年上任以來，推出很多優先法案，司法院、考試院也有很多重大法案，時間壓得很死。柯說，臨時會可以討論外役監條例，但現在已安排處理性平三法、台美廿一世紀貿易倡議，這些都需經委員會審查，若還要再加入外役監條例，可能會沒有足夠時間處理。
民進黨團書記長莊瑞雄則說，黨團會積極盡速尋求社會的共識，對修法態度完全開放。
時代力量說，國民黨立委傅崐萁、行政院前秘書長林益世等貪汙和重大經濟罪犯，過去都曾成功申請外役監，立法院應盡速排審外役監條例，別讓外役監成為權貴罪犯、重大暴力犯的避風港。事實上，因貪汙入獄的民進黨前立委高志鵬、前總統陳水扁女婿趙建銘及其父趙玉柱也曾轉到外役監服刑。
民眾黨立委張其祿也說，樂見臨時會加速修法，過去法務部、獄政機關對外役監管理缺失屢為國人詬病，甚至被譏為受刑人的度假山莊；外役監是否能真的達到可教化受刑人目的，備受質疑。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言