法務部承認外役監修法延宕 牧師：贊成嚴審

外役監條例延宕一年多至今，在發生星二代轉外役監引發民怨沸騰後，法務部才緊急聲明表示：「會全力配合修法進度」。對此，更生團契牧師黃明鎮受訪時認為，法務部聲明雖然展現出修法的誠意，但做為行政單位，也不應將責任都推到立法院，更應自省，為何修法進度拖延了一年之久？

9月進立法程序

「星二代」易寶宏因涉入信義區夜店殺警案，遭判刑9年，入獄後改調外役監，引發民怨沸騰，加上受刑人林信吾於外役監時期殺害兩名警察，都導致外役監遴選標準、管理制度受到討論，行政院及朝野委員也提出《外役監條例》修正案，但至今仍未通過。

行政院副院長鄭文燦10日也強調，去年提出外役監條例，規定重刑犯不能轉外役監，「我想這個是非常有共識的」，立法院委員會也開了公聽會及詢答，「我們的立場是希望能夠盡快完成立法」，9月下個會期就會進入立法程序。

「依法而論，星二代移調外役監也不能說是不對。」但曾任警官的黃明鎮牧師也分析說，外役監遴選委員面對殺警案的犯人，應該還是要有足夠的敏感度，知道此將掀起社會的輿論風波，不宜通過移調才是。針對法務部蔡清祥跟媒體說：「修法之前，將先從嚴審查。」他個人是同意的。

法務部：儘快完成修法

對「外役監條例」修法的進度，法務部10日凌晨特別發布三點聲明：



一、法務部在111年9月15日提出了「外役監條例」部分條文的修正草案，經行政院核准後，於同年9月22日函請立法院審議，希望能夠盡快改善外役監制度，讓遴選審查程序發揮篩選功能。

二、根據修正草案第4條規定，已明確排除涉及殺警等惡性重大犯罪、對公共秩序和社會安全造成威脅的犯罪行為。包括故意犯罪致人死亡、犯罪屬於十年以上的重罪、妨害公務造成重傷、脫逃、強盜、加重詐欺、擄人勒贖等重大暴力犯罪。

三、法務部將全力配合立法院的修法進度，持續與各政黨溝通，呼籲請盡快完成修法程序，以回應民眾的期望。

遴選應有敏感度

對此，黃明鎮表示，法務部的聲明雖然有誠意，但同屬執政黨的立法院還沒有排議程，顯見執政黨沒有將此法視為第一要務；而法務部做為行政單位，還是應該要自我省察一年來法律持續卡關的狀況，並謙卑道歉。

至於修法將造成受刑人改調「外役監」變得更加困難，反而失去讓受刑人與社會銜接的美意，黃明鎮表示，他還是贊成修法，但如果一些犯下重罪的犯人也能改調外役監的話，難免引起縱容不法之徒的疑慮。

圖說：示意圖。「星二代」易寶宏因涉入信義區夜店殺警案，遭判刑9年，入獄後改調外役監，引發民怨沸騰。（中央社）

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