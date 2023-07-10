殺警犯調外役監惹議 現行法及修正草案比一比

殺警犯調外役監惹議，外役監條例現行不得遴選至外役監服刑者僅有毒品犯、性侵犯、脫逃犯等，修法草案提高門檻，須假釋或期滿前一年申請並列舉重大暴力犯罪不得外役監服刑。

矯正署官員指出，外役監制度的法源依據為監獄行刑法第149條規定，為使受刑人從事生產事業、服務業、公共建設或其他特定作業，並實施階段性處遇，使其逐步適應社會生活，得設外役監。

現行外役監條例第4條規定，外役監受刑人應由矯正署就各監獄受刑人中，遴選之，符合資格者包括受有期徒刑執行逾2個月、累進處遇達到規定級數（刑期7年以下或刑期逾7年未滿15年而累進處遇進至第3級以上，或刑期15年以上而累進處遇進至第2級以上，無期徒刑累進處遇進至第1級）以及有悛悔實據，身心健康適於外役作業。

此外，明列不得申請外役監的受刑人，包含犯下脫逃罪、毒品罪、累犯、因犯罪而撤銷假釋、另有保安處分待執行、性侵犯及家庭暴力犯。

法界人士指出，根據外役監條例的遴選規定，只要合乎條件就可以參與遴選，像是後來犯下台南殺警案的林信吾是因強盜罪、犯下北巿夜店殺警案的易寶宏則是因傷害致死罪，都是沒有被排除外役監的服刑條件，而是累進處遇達到規定級數，就可以參與遴選。

矯正署之前因台南殺警案公布的數據顯示，近10年數據顯示（統計101年至111年8月23日），獲選至外役監執行者為1萬1323人。

行政院去年9月22日通過的外役監條例部分條文修正草案時，對外強調，外役監作為監禁與復歸社會的中間處遇措施，管理上是低度戒護，透過受刑人與社會連結，以利其社會賦歸，在獄政管理上有其正面意義。草案正由立法院審議中。

草案規範，外役監條例修正重點包括修正遴選要件，其中積極要件部分，須有期徒刑執行逾1/3、累犯逾1/2；有悛悔實據且一年內符合可提報假釋的刑期；在監表現良好且無危害公共秩序、社會安全之虞等3項要件，始得遴選。

另外，消極要件部分大幅增加列舉不得遴選的情形，包括故意犯罪致死、所犯是10年以上重罪、妨害公務致重傷、脫逃、強盜、加重詐欺、擄人勒贖等重大暴力犯罪、犯組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、兒童及少年性剝削防制條例、性侵害犯罪防治法、家庭暴力防治法、毒品危害防制條例、人口販運防制法等特定犯罪均予以排除。

草案也增列淘汰事由，若外役監服刑者違反返家探視情節重大，或受傷、罹患疾病，導致不適於外役監繼續執行，將立即自外役監淘汰並收回已得的縮刑；另外，法務部同時也修正遴選辦法以及返家探視辦法，完善整體配套措施。