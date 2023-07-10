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殺警犯調外役監惹議 蔡清祥：修法前從嚴審查

中央社／ 台北10日電

法務部長蔡清祥今天說，外役監條例修正草案由立院審議中，重點包含殺警等重大暴力犯罪不得至外役監服刑，且假釋或期滿前1年才可到外役監，修法完成前會對遴選個案從嚴審查。

法務部長蔡清祥今天赴廉政署出席「112年政風機構配合第十六任總統副總統及第十一屆立法委員選舉反賄選策進會議」前，接受媒體聯訪，做出上述表示。

媒體詢問，殺警案受刑人易寶宏獲調外役監服刑，引發議論，且副總統賴清德也對此說重話，重罪犯應該實實在在服完徒刑，不能走旁門左道，對此有何回應。

蔡清祥回應，外役監條例修正草案在去年9月22日已經送到立法院審議，修正的內容包括，殺警等重大暴力犯罪是排除可以進到外役監服刑。

另外，也要遵循外役監是中間處遇的精神，必須在假釋或是期滿前一年才可以申請到外役監來服刑，這主要是要讓受刑人懂得自我管理，為未來復歸社會做準備；不過在修法完成之前，他已經督促矯正署對於個案要從嚴來審查。

媒體問到，外役監去識別化的遴選制度，是否代表連受刑人是殺警案被告也看不到；蔡清祥回應，會把充分的資料給包括專家學者等外部遴選委員作參考，一定會嚴格的審查。

外役監 殺警案 蔡清祥

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