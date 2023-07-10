殺警犯調外役監惹議 法務部籲立法院速通過修法

員警爆料夜店殺警案被告定讞入獄，卻獲調外役監服刑，引發議論。法務部今天表示，已提修法排除暴力犯，籲請立法院儘速通過。矯正署說，修法完成前，已從嚴辦理外役監遴選。

法務部凌晨針對有關「外役監條例」修法進度，發布新聞稿指出，已於去年9月15日擬具外役監條例部分條文修正草案陳報行政院核定後，於同年月22日函請立法院審議，期以最快速度改善外役監制度，使遴選審查程序發揮篩選功能。

法務部強調，依照修正草案第4條，已明確排除殺警案等惡性重大、易生公共秩序、社會安全危害的犯罪，排除的罪名包括故意犯罪致死、所犯為10年以上重罪、妨害公務致重傷、脫逃、強盜、加重詐欺、擄人勒贖等重大暴力犯罪。

法務部表示，將全力配合立法院的修法進度，持續與各朝野黨團溝通，籲請早日完成修法程序，以回應民眾期待。

針對外役監受刑人遴選資格，矯正署則發布新聞稿指出，法務部於去年8月22日台南殺警案發生後，立即督責矯正署檢討受刑人外役監遴選資格及機制，經召開11場修法會議，去年9月15日擬具外役監條例部分條文修正草案陳報行政院，並於同月22日完成審查函請立法院審議。

矯正署表示，依照外役監條例部分條文修正草案第4條規定，已明訂禁止犯殺警案等惡性重大、易生公共秩序、社會安全危害的犯罪者，參加外役監遴選。籲請立法院能儘速通過此一法案的修正，以符合人民期待。

矯正署強調，於修法完成前，已從嚴辦理外役監遴選作業，延長受刑人在監考核期間，並運用科技設備強化動態監控，協助受刑人重新復歸，以精進提升外役監中間處遇功能，並建構更加綿密的社會安全網。

全案緣於，一名基層員警日前上網爆料，指他的警專學長就是台南殺警案當事人之一，政府說挺警察，但他得知北市夜店殺警案被告易寶宏目前在外役監服刑，讓他覺得學長白死了，「到底為什麼要把警察的尊嚴放在地上踩」。

易男因傷害致死案件判處9年有期徒刑，於民國108年6月入監，在監執行逾2年6月後，於去年1月提出外役監遴選申請，由專家學者組成的外役監遴選委員會以去識別化的方式逐案審查，經過半數出席委員同意，於去年3月移入武陵外役分監。