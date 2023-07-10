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外役監遴選審查鬆散 監院糾正

聯合報／ 記者丘采薇／台北報導
監察院去年底曾針對「台南殺警案」提案糾正矯正署等五個機關，直指外役監諸多問題。圖／本報系資料照
監察院去年底曾針對「台南殺警案」提案糾正矯正署等五個機關，直指外役監諸多問題。圖／本報系資料照

監察院去年底曾針對「台南殺警案」提案糾正矯正署等五個機關，直指外役監諸多問題，包括外役監遴選資格審查條件鬆散等違失。

去年八月，明德外役監受刑人林信吾逾期未歸，脫逃在外時殺害台南市二名警員，監委林國明、蔡崇義調查後，去年十二月公布調查報告，指現行外役監遴選資格審查條件鬆散，台南監獄執行遴選林員入外役監獄審查表評估也未盡確實，難與外役監制度之目的契合。

另外，明德外役監未通知脫逃受刑人的住居所警察機關，導致台南市警局二名員警遭殺害殉職，相關主管、監督機關，未正視遴選機制存在漏洞，並本於權責採行積極作為，有重大違失。

調查報告還指出，現行外役監遴選法令規範不足，初、複審之審查機制未臻健全，頻遭外界譏評為黑箱作業、獲選者多屬特殊身分人士等，造成一般民眾觀感不佳，加深社會疑慮，有失允當。

監委認為，矯正署暨所屬明德外役監獄、台南監獄、台南地檢署、內政部警政署、台南市政府警察局等五機關，執行相關重要業務均有缺失，提案糾正並要求議處相關失職人員，將相關違失事證移送檢察機關偵辦，並請法務部督飭所屬確實檢討改進。

外役監 台南 監獄

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