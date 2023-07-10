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立院躺1年 外役監屢傳脫逃

聯合報／ 記者陳宏睿翁至成蕭雅娟／連線報導
明德外役監逃犯林信吾去年8月殺害二名員警，引發外界對外役監特權管理的批評與質疑。本報資料照片
明德外役監逃犯林信吾去年8月殺害二名員警，引發外界對外役監特權管理的批評與質疑。本報資料照片

台南雙警命案發生後，法務部提案修改外役監條例，不過，法案躺在立法院一年，這一年又陸續發生數起外役監受刑人脫逃事件。

台南監獄明德外役監受刑人林信吾，去年八月十三日獲返家探親，十五日逾假未歸，廿二日時殺害警員凃明誠、曹瑞傑；法務部提出修法建議，要提高外役監遴選門檻，去年底曾舉行公聽會，但迄今尚未排審。

今年二月十三日，台中外役監黃姓男子逾假未歸，在南投埔里老家尋短，同日花蓮自強外役監受刑人魯宗龍也逾假未歸，隔天在新北汐止的網咖找到人。

四月六日，台中外役監受刑人姜建利逾假未歸，七日在新北市板橋火車站落網。

警方發現，他「第一次放假就脫逃」，他搭妻子的車回監獄，下車後卻沒進監獄，從旁邊草叢逃脫，他供稱突然不想回監獄，因此臨時起意「落跑」。

四月廿一日，台南明德外役監受刑人張天昊「噴灑農藥」脫逃，警方五十小時後在一間廢棄禪寺抓到人。警方在他身上找到「幫我弄睡袋、手電筒，還有一把刀。我明天要換地方了」的紙條，研判他極可能持刀犯案或拒捕，所幸及時抓回。

根據矯正署的統計，自二○一一年至二○二○年，總共遴選一萬一千兩百四十五人到外役監，但近十年（截至二○二一年止）僅有卅九人逾假未歸、擅離作業處所，返家探視未歸、脫逃人數為獲遴選人數的百分之零點三五。

外役監 受刑人 監獄 法務部 林信吾

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