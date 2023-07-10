外役監條例修法頻卡關 藍批綠「打假球」

夜店殺警案受刑人在外役監服刑，各界譁然。國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，行政院修法版本送立院後，負責排審的民進黨籍召委陳歐珀接連安排公聽會及審查，最後決議擇期再審卻沒排；國民黨立委陳以信也說，最後審查因民進黨消極動員而流會，未能完成初審，除抨擊民進黨修「外役監條例」是打假球，更呼籲朝野在立院臨時會加速修法。

針對藍營批評，截至記者截稿前，陳歐珀手機關機、訊息未讀，無法取得他的回應。立法院司法及法制委員會民進黨籍召委劉建國坦言，上會期以處理打詐、組織改造相關法案為主，「排得密集到不行」，包括刑事訴訟法、洗錢防制法等法案，況且也沒有其他委員特別主張外役監條例要優先審查。民進黨立院黨團幹事長劉世芳則說，民進黨團不會迴避修法，下會期會與其他黨團思考該如何處理。

國民黨立委游毓蘭說，外役監是協助受刑人銜接將來出獄後的就業，盡快與社會接軌、復歸，不能因個案就否定外役監制度存在價值，但要思考現行制度是否產生問題；我國外役監之所以淪為有權有勢者坐爽牢、開巧門的便道，與過去朝野頻繁修法過度放寬有關。她說，外役監制度不該被濫用，民進黨政府至今無作為、虛應敷衍，「完全執政、完全腐敗。」

時代力量立委陳椒華認為，在外役監服刑一日可折抵多日，變成重刑犯利用權勢、想方設法進入外役監，企圖規避刑責，縮短服刑時間的「最佳場所」。過去她一再呼籲要重新檢討外役監遴選程序，但是很遺憾一再被法務部長蔡清祥忽視，副總統賴清德昨終於出來講重話，法務部應該立即啟動檢討及修法。

時力前立委黃國昌則在臉書貼文，民進黨為了讓高雄大樁腳李清福去外役監，在二○二○年火速完成為權貴開後門的外役監條例修法，去年八月發生外役監逃犯殺警悲劇，民進黨戲演完就沒下文，能拖就拖、能混就混，呼籲七月十六日站出來拒絕權貴司法、要求外役監制度改革。

曾銘宗說，他贊成在臨時會積極討論，早日完成修法程序；民眾黨立委張其祿說，如果要在臨時會討論外役監條例，黨團很歡迎。