冷眼集／「今公祭 明忘記」 外役監修法還拖？

六月十五日警察節剛過不久，由於去年發生台南市警員凃明誠、曹瑞傑遭外役監脫逃受刑人刺死，讓輿論再次重視員警執勤安全問題。但當各界呼籲不能讓員警白白犧牲，「今天公祭、明天忘記」，竟爆出夜店殺警案受刑人獲准到外役監執行，也凸顯法務部獄政執行荒謬，以及執政黨修法的怠惰。

外役監的制度設計，主要是針對即將離開監獄的長刑期受刑人，透過開放式、無圍牆等低度的管理方式，使其逐步適應正常生活步調，以便出獄後盡快與社會接軌。這個制度不能說不對，也不該因為個案就全盤否定外役監制度的存在，但長期以來，外役監的核定與審查屢被詬病，卻也是事實。

在政壇，外役監成為偏厚特權人士「坐爽牢」的監獄行刑巧門，早已是「公開的秘密」；去年外役監受刑人殺警案發生後，外界重新檢視外役監制度，發現相關條例早因朝野立委頻繁修法而過度放寬；即使發生不幸的員警殉難，眾人皆曰應該修法，民進黨立委過半數的立法院，竟還有負責排審法案的司委會召委，以接連安排公聽會等方式，被質疑有「技術干擾」、拖延修法之嫌，豈不令人憤慨。

而在修法之前，法務部至少可以透過合適的審核機制，避免外役監遴選過於浮濫的弊病；即使該受刑人在雙警命案發生前就獲准到外役監服刑，但當各界檢討外役監制度之際，法務部竟仍「機械式」適用法律，難怪引犯眾怒，除了嚴重背離民眾的法律感情，也坐實了外界對殺警案「今天公祭、明天忘記」的憂心。

夜店殺警案受刑人獲准到外役監，讓大家見識到民進黨對於「司法改革」的牛步，甚至倒退。民進黨「完全執政」，在國會居過半席次優勢，這七年多來的國會運作實務，只有民進黨不想過的法案，沒有民進黨過不了的法案，卻在外役監修法如此「擺爛」？

賴清德向來被視為「嫉惡如仇」，連選罷法「擴大排黑條款」修法，被外界質疑有違憲疑義，民進黨立院黨團仍橫柴入灶、強行闖關；如今，對於攸關司法正義的外役監修法，民進黨主席賴清德還要任其拖延？