大砲性格 黃紹庭從政路風波多

54歲國民黨高雄市議員黃紹庭出身政治世家，早年留美，接棒父親、前市議員黃芳仁參選市議員後步入政壇，他有話直講，屬大砲性格，但曾陷雙重國籍案、肇事逃逸、頂包等風波，檢調偵辦疑浮報助理費，他「湊巧」在檢調搜索前離境，引起議論，也意外被翻出黑歷史。

黃紹庭畢業於美國南加州大學電機工程碩士班，曾任台積電駐美國技術經理，在美國矽谷高科技業奮鬥12年，2006年返台接棒4連霸市議員父親黃芳仁參選市議員，形象清新、高學歷，順利當選。不料2008年被檢舉當選就職前未放棄美國籍，最後遭中選會撤銷市議員資格。

2年後他捲土重來再度參選，卻爆出他開車與機車碰撞後肇事逃逸，事後找助理頂罪，被判有期徒刑6個月，市議員選舉亦宣告失利。但後來挾著政二代優勢，2014、2018、2022年都順利當選市議員，還出任國民黨中常委。