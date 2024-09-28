新聞眼／藍軍惹塵埃 高市長選情添曲折

2026年高雄市長選戰藍綠群雄並起，藍營由柯志恩再戰機率高，近期才有媒體民調看好蹲點高雄的柯志恩領先，起了好采，不料這兩天爆出關切大同醫院經營權案的陳麗娜，被檢舉服務處是違建；大力主張高鐵南延應進高雄車站的黃紹庭，則惹上浮報助理費疑雲，一連兩員藍營大將沾惹塵埃，折損形象，讓下屆高雄市長選戰平添曲折。

下屆高雄市長選舉，綠營有立委林岱樺、賴瑞隆、許智傑、邱議瑩和勞動部前部長許銘春表態爭取，藍營看好柯志恩再戰，而9月初一份民調顯示，柯志恩以5到21個百分點的幅度領先綠營5人，掀起熱議。高雄市前副市長葉匡時也認為，柯志恩上次選後沒離開高雄，並落腳蹲點，勢有可為。

正值藍營聲勢逐步抬升之際，藍營兩名助選大將、市議員陳麗娜與黃紹庭卻先後惹事上身。陳麗娜近日頻為焚化爐改建案發聲，也為市立大同醫院經營權轉移問題質疑市府「黑箱」，不久卻爆出服務處有加蓋違建。

也屬大砲型的黃紹庭則傳出涉嫌浮報助理費案，前天檢調搜索前神隱不見人，被疑潛逃，昨天才錄影自清，但他失聯的30小時內，已激起諸多不良臆測。身任國民黨高雄市黨部主委的柯志恩因黨內「後院」失火，考驗應變能耐。

黃紹庭在韓流興起期間，常上政論節目為藍營辯護，因與大陸關係密切，也常帶「青年軍」參訪，政壇人士揣測，黃早已留下「被查水表」的蛛絲馬跡，只是為何在他準備在議會好好質詢高鐵南延案時引爆涉貪案，留下無限想像。