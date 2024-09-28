聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／藍軍惹塵埃 高市長選情添曲折

聯合報／ 記者林保光王昭月
國民黨高市議員黃紹庭服務處前天遭檢調單位搜索，檢調針對外界詢問未回應。記者徐白櫻／攝影
國民黨高市議員黃紹庭服務處前天遭檢調單位搜索，檢調針對外界詢問未回應。記者徐白櫻／攝影

2026年高雄市長選戰藍綠群雄並起，藍營由柯志恩再戰機率高，近期才有媒體民調看好蹲點高雄的柯志恩領先，起了好采，不料這兩天爆出關切大同醫院經營權案的陳麗娜，被檢舉服務處是違建；大力主張高鐵南延應進高雄車站的黃紹庭，則惹上浮報助理費疑雲，一連兩員藍營大將沾惹塵埃，折損形象，讓下屆高雄市長選戰平添曲折。

下屆高雄市長選舉，綠營有立委林岱樺、賴瑞隆、許智傑、邱議瑩和勞動部前部長許銘春表態爭取，藍營看好柯志恩再戰，而9月初一份民調顯示，柯志恩以5到21個百分點的幅度領先綠營5人，掀起熱議。高雄市前副市長葉匡時也認為，柯志恩上次選後沒離開高雄，並落腳蹲點，勢有可為。

正值藍營聲勢逐步抬升之際，藍營兩名助選大將、市議員陳麗娜與黃紹庭卻先後惹事上身。陳麗娜近日頻為焚化爐改建案發聲，也為市立大同醫院經營權轉移問題質疑市府「黑箱」，不久卻爆出服務處有加蓋違建。

也屬大砲型的黃紹庭則傳出涉嫌浮報助理費案，前天檢調搜索前神隱不見人，被疑潛逃，昨天才錄影自清，但他失聯的30小時內，已激起諸多不良臆測。身任國民黨高雄市黨部主委的柯志恩因黨內「後院」失火，考驗應變能耐。

黃紹庭在韓流興起期間，常上政論節目為藍營辯護，因與大陸關係密切，也常帶「青年軍」參訪，政壇人士揣測，黃早已留下「被查水表」的蛛絲馬跡，只是為何在他準備在議會好好質詢高鐵南延案時引爆涉貪案，留下無限想像。

貪汙 黃紹庭

延伸閱讀

高市議員黃紹庭涉案出境 市黨部主委柯志恩籲早日回國釐清案情

下周開議在即...黃紹庭檢調搜索前落跑 引發外界諸多聯想

黃紹庭檢調搜索前飛廈門 國民黨中央回應了

黃紹庭涉案已飛往廈門？ 國民黨高市黨部籲誠實面對

相關新聞

黃紹庭搜索前出境 檢調、藍營訝異

檢調偵辦國民黨中常委、高雄市議員黃紹庭疑詐領助理費案，前天搜索並帶回黃的父母等17人偵訊後，6人交保，其餘請回，但黃在搜...

新聞眼／藍軍惹塵埃 高市長選情添曲折

2026年高雄市長選戰藍綠群雄並起，藍營由柯志恩再戰機率高，近期才有媒體民調看好蹲點高雄的柯志恩領先，起了好采，不料這兩...

大砲性格 黃紹庭從政路風波多

54歲國民黨高雄市議員黃紹庭出身政治世家，早年留美，接棒父親、前市議員黃芳仁參選市議員後步入政壇，他有話直講，屬大砲性格...

高市議員黃紹庭涉案出境 市黨部主委柯志恩籲早日回國釐清案情

涉浮報助理費的國民黨高雄市議員黃紹庭，在檢調搜索前即出境，媒體追問黃紹庭是否有報備即將出國，高雄市黨部主委柯志恩說，跟黃...

黃紹庭涉詐領助理費案遭搜索 服務處副主任「這原因」獲請回

高雄地檢署偵辦高雄市議員黃紹庭涉詐領助理費案，聲押黃服務處周姓女副主任，但周女獲法官無保請回，雄檢研議提抗告。另雄檢因黃...

黃紹庭手機發3點聲明「未潛逃、未浮報助理費」 盼司法還諸清白

國民黨高雄市議員黃紹庭涉嫌浮報助理費案，檢調昨天搜索前，他傳已搭上午7點多班機早一步飛往大陸廈門，並稱「有喬到機位就返台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。