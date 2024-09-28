黃紹庭搜索前出境 檢調、藍營訝異

檢調偵辦國民黨中常委、高雄市議員黃紹庭疑詐領助理費案，前天搜索並帶回黃的父母等17人偵訊後，6人交保，其餘請回，但黃在搜索前1小時已趕搭飛機赴大陸廈門，檢方分案調查有無洩密。黃紹庭昨聲明強調「出境是既定行程，絕無檢調洩密」，要求檢調還他清白。檢方也證實前晚黃有致電，會盡速回台配合調查。

高雄地檢署前天上午指揮台南市調處搜索黃紹庭服務處等10地，發現黃在搜索前1小時匆忙提行李箱出門，搭計程車直奔高雄機場，搭華信航空班機赴廈門。檢調帶回黃的父母、服務處人員和助理等17人漏夜偵訊，將黃的父母等10人列被告，昨天檢方僅聲押黃的服務處周姓女副主任，但法官未准押，周與黃的父母等4人都請回，其餘6名助理分以2萬元至30萬元交保。

檢調得知黃紹庭已出境，直呼「很訝異」，認為高雄市議會下周開議，沒想到黃會一早搭機出境；國民黨高雄市黨部主委柯志恩對黃出境表示完全沒徵兆，但黃已聲明強調只是時間巧合，湊巧要到國外洽談事情，但柯仍呼籲黃早日回國釐清案情，給社會清楚交代。

黃紹庭則自錄影片LINE給國民黨議會黨團發布聲明，表明這趟出境是「既定個人行程，絕無所謂檢調洩密、畏罪潛逃或行蹤成謎」，得知遭搜索的消息後，第一時間已主動致電檢調說明行程，等這1、2天事情處理完後就會返國。

黃紹庭強調，從政10多年，助理費申報絕對合法，沒有浮報，更不曾侵占公款，呼籲司法查明事實真相，切勿抹殺勤懇認真問政的民代名譽及清白。

黃紹庭發布聲明後，檢方也鬆口說明，前晚7時35分黃確曾回撥給調查官，表示會盡快回台配合調查，但昨天仍不見黃回台，檢方希望黃盡快出面配合調查。另外，雄檢因外界懷疑黃在搜索前離境，疑有人洩密，已分案由專責檢察官查明。