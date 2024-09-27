下周開議在即...黃紹庭檢調搜索前落跑 引發外界諸多聯想

高雄市議員黃紹庭疑涉及浮報助理費，昨天服務處等處遭檢調搜索。檢調搜索時不見黃紹庭，據悉黃紹庭在檢調搜索前，已趕赴機場搭機赴廈門。然而，下周高雄市議會開議在即，黃紹庭搭機出境是既定行程，抑或提前知悉搜索行動，引發外界諸多聯想。

高雄地檢署昨天指揮台南、高雄調查人員兵分多赴黃紹庭高市苓雅區三多三路的服務處、住處及市議會辦公室搜索，帶回黃紹庭的父母、服務處人員、助理等17人，但不見黃紹庭的蹤影。

然而，相關人員事後得知黃紹庭出境消息，也直呼「很訝異」，認下周高雄市議會開議在即，沒想到黃紹庭當天一早搭機出境。另有人認會不會是「湊巧」，剛好是黃有既定行程出境，仍有待他本人出面說明。

因黃紹庭反應出乎意料之外，引發外界諸多揣測，認案情似乎不單純，據指出，檢調目前就黃紹庭涉詐領助理費一案調查。一旦他出面，釐清案情外，恐怕也難逃遭境管。