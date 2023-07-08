新北7.3萬人囤房 台中、高雄居次

財政部將推行全國歸戶版的「囤房稅二點○」，將非自住房屋稅率從現行的百分之一點五至百分之三點六，拉高到百分之二至百分之四點八，但單一自住的屋主，稅率預計從百分之一點二降到百分之一。

據財政部二○二一年「地方歸戶」的房屋稅資料顯示，各縣市持有非自住住宅的人數，以新北將近七點三萬人最多，其次為台中近六點四萬人，第三名則是高雄約五點七萬人，因此在非自住稅率全面調高情況下，這三縣市受影響程度，恐高於其他縣市。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，現今的囤房稅戶數認定，採「地方歸戶」，就是以屋主在該縣市持有房屋的狀況，計算各戶房屋稅率，使跨縣市的囤房族，得以把房產分散在不同縣市來降低稅負，但採「全國歸戶」後，跨縣市持有的節稅效果大打折扣。

未來包租公、置產多屋族，也可能有兩大變化。首先，「捨新屋，買中古」，非自用住宅的房屋稅課徵，是以房屋標準單價、屋齡和路段等條件，作為課稅基礎，所以較新的住宅，房屋稅愈高，因此在稅率調升的情況下，置產族將更明顯轉向中古屋市場。

其次，「捨小戶，買大房」，房屋稅統計以「戶」為單位，因此包租公置產族與其買獨立套房，不如購入整棟透天厝後再隔間出租。

再者，「以買房，代租屋」由於有部分房東藉由囤房稅加重調高租金，將導致市場租金和房貸距離縮短，可能進而促成年輕租屋族的首購買氣，也將使低總價的兩房小宅熱度再被推高。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德也重申，新制影響最大的將是持有新房子數量較多的族群。首先就是建商手上的新成屋或餘屋，不過政府應會考量合理性，給予一段銷售的緩衝期，另外過去景氣好的時候，有些預售案投資客一買三、五戶，新制上路後受到影響就很明顯。