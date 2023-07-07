民眾黨團提房屋改革稅制立場 批選前撒比不治本

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攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
民眾黨立法院黨團幹事長張其祿（右二）、總召邱臣遠（左二）、立法委員陳琬惠（右一）、OURS 都市改革組織秘書長彭揚凱（左一）上午舉行記者會，指居住正義不是騙票工具。記者黃義書／攝影
民眾黨立法院黨團幹事長張其祿（右二）、總召邱臣遠（左二）、立法委員陳琬惠（右一）、OURS 都市改革組織秘書長彭揚凱（左一）上午舉行記者會，指居住正義不是騙票工具。記者黃義書／攝影

民眾黨立法院黨團幹事長張其祿、總召邱臣遠、立法委員陳琬惠、OURS 都市改革組織秘書長彭揚凱，上午在黨團舉行「政院通過囤房稅 2.0 民進黨選前才睡醒?!」記者會。指調整稅基、加速興辦社宅，行政院近日公布的「房屋稅差別稅率2.0方案」，是過去7年遲遲不採用的「全國歸戶」計算方式，現在但突然可行了，打臉內政部次長花敬群「囤房稅無效」的說法。民眾黨支持「自住輕稅、囤房重稅」，指關鍵在政府應調整稅基、房價評定方式，遠低於市價等才是根本問題。

邱臣遠表示，居住正義不該是到了選舉年才被討論的騙票工具。短期撒幣治標不治本的方法大可不必，應從長遠、宏觀的角度改革稅制，促使租屋市場透明，興建足量的社宅，才能逐漸改善國內房價過高的問題。

民眾黨立法院黨團幹事長張其祿（右二）、總召邱臣遠（左二）、立法委員陳琬惠（右一）、OURS 都市改革組織秘書長彭揚凱（左一），上午在黨團舉行「政院通過囤房稅 2.0 民進黨選前才睡醒?!」記者會。記者黃義書／攝影
民眾黨立法院黨團幹事長張其祿（右二）、總召邱臣遠（左二）、立法委員陳琬惠（右一）、OURS 都市改革組織秘書長彭揚凱（左一），上午在黨團舉行「政院通過囤房稅 2.0 民進黨選前才睡醒?!」記者會。記者黃義書／攝影

囤房稅

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