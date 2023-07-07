新北市囤房稅卡關 藍綠議會黨團互批

行政院會通過「房屋稅差別稅率二點○方案」，除了尚未實施房屋差別稅率的新北市外，其餘五都都表示待立院修法通過就配合修自治條例執行。新北囤房稅在議會卡關多年，藍綠黨團都互批是對方責任，新北市財政局希望八月臨時會能通過，並回溯到七月一日實施，等中央法規確定後再跟進。

長期注意新北居住問題的時代力量秘書長李兆立說，行政院「房屋稅差別稅率二點○方案」沒有處理到高房價，只是安撫對高房價不滿的年輕族群，企圖打臉國民黨總統參選人侯友宜，也為了選舉年消民怨，但仍充滿變數，選後是否打折扣、何時排審，都可能出狀況，可能只是騙票伎倆。

李兆立說，新北囤房稅曾在二○一八年上路一年喊卡，原因是「建商綁架議會，而且不分藍綠。」新北空屋率、房價居高不下，囤房稅維護居住正義，議會遲不通過是失職，市府態度不該曖昧，「若侯友宜願意展現意志與態度，要通過應該不難。」

新北議會國民黨團書記長廖先翔說，是綠營政治杯葛導致議案審不完才未通過，下次臨時會將審查。民進黨團總召鄭宇恩則質疑，明明只有名稱、稅率、施行日期三條，不知道為什麼有些議員認為討論不夠，「不知後面有多少壓力 」。

新北市財政局陳榮貴表示，中央修法一定支持，法規確定新北就會跟進。中央若要落實居住正義，可像反避稅條款（ＣＦＣ）一樣更積極，不必事事推給地方；現在房屋評定現值與市場價差仍大，中央可以做得更好。