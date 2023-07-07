藍提房屋稅修法遭擋 時力疑綠打假球

行政院通過「房屋稅差別稅率二點○方案」，在野黨齊批，選舉要到了，民進黨才想起上台前的政見。國民黨總統參選人侯友宜則說，民進黨執政七年充斥黑金、低薪、高房價，從來沒有打房，選舉前推出就像打詐一樣，都是打假的，也像賴主席說過「現在房價在降」與現實狀況大不相同，「這不是瞎話嗎」？

國民黨立委李貴敏說，她在一一○年提出房屋稅修法，時任財政部長蘇建榮拒絕，且表示地方政府未落實課稅區間，是地方政府執行不力；她也早提出要全國歸戶，也被財政部推辭。蔡政府這次突然大轉彎顯然是選舉考量。

民眾黨團總召邱臣遠表示，民進黨政府一直以來都把選舉看得比什麼都重要，去年也是在民怨爆棚壓力下才修正通過平均地權條例，如今民調出現危機，七月十六日人民將上凱道訴求居住正義、司法改革，才又想到要囤房稅修法。

「這是放羊的孩子迷途知返…」時代力量立法院黨團總召邱顯智說，民進黨政府七年執政放任房價炒到比天高，年輕人苦不堪言，不敢結婚、生小孩也不敢成家，選舉到了才想起上台前的政見；房屋稅差別稅率二點○方案是隔穴搔癢，形式大於實質，距離實質稅率仍然有非常大距離，「要打房就打真的，不要打假球」。

民進黨立委莊競程說，民進黨執政七年一直努力推動居住正義，昨天再通過囤房稅修法，政策逐步漸入佳境；反觀六都只剩新北依舊維持最低的百分之一點五囤房稅稅率，「不知道侯友宜是忘了還是害怕想起來」。