囤房稅2.0通過 業界：屋主不會因此拋售空屋

行政院通過「房屋稅差別稅率二點○方案」，業界認為影響最大的是囤房大戶，餘屋量大的建商也將受衝擊，但屋主不會因此輕易拋售空屋，且稅負恐轉嫁到租金，租屋族遭池魚之殃。

住商不動產執行總監徐佳馨認為，全國總歸戶意味囤房大戶想藉由各縣市稅率不同而操作節稅的作法將明顯減少；永慶房屋表示，餘屋量大的建商恐盡速將餘屋出清，而持有非自住住家用新房子所有權人影響最大，稅負將大幅增加。

資誠會計師事務所會計師洪連盛說，新制雖會增加不動產持有成本，但相對於不動產資產的增值幅度及報酬率，可能還是相對較低，因此不太會影響民眾將累積財富放置在不動產的行為。坊間不少人因子女就學有設籍需要，若提供他人設籍，可能被認定為出租而影響稅率，屋主要記得請設籍人簽無租賃切結書。

至於是否影響房價，徐佳馨指出，端看購屋人財力，也要看大環境，如果房市沒有大幅修正，不大容易發生屋主拋售狀況，但屋主資金壓力可能會轉向他處，例如轉嫁給租客。