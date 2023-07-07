民團：囤房稅2.0無打房效果 多繳幾千元而已

行政院會通過「房屋稅差別稅率二點○方案」，改為全國總歸戶、調升非自住住家用房屋稅率為百分之二至四點八。學者與民間團體表示，此舉充其量僅是囤房者多繳一點點的稅金、酌增稅收，政策效果相當有限，甚至可說是無效。

景文科大財金系副教授章定煊指出，看來是符合量能課稅，即囤房者多負擔一點稅，但也不會因此就把房子賣了，且即便多繳囤房稅，還是可以轉嫁給租客，政策效果有限，宣示意義大於實質效果。

政治大學地政系退休教授張金鶚則說，政策效果還需要一段時間發酵，但應同時解決租屋黑市才能逼出空屋，尤其各地方政府更應積極落實。

「無效的政策」，OURs都市改革組織研究員廖庭輝直言，該政策是要改變囤積空房現象，但僅調整稅率沒調整稅基，囤房族多繳幾千元了事，充其量是「酌增稅收」。此外，實務上要如何落實，地方政府要訂定多屋差別稅率也須由地方議會通過，但「誰想當壞人？」最後結果多半會將條文弱化。

廖庭輝說，現行合法報稅的房東，若非公益出租人，房屋稅率百分之一點五起跳，中央將出租且申報租賃所得達租金標準房屋，稅率調為百分之一點五至二點四，代表有些縣市的合法報稅房東稅率成本可能變高，當然會轉嫁給租客，加上有些房東囤房出租原本就不報稅，政府為鼓勵自住輕稅，全國單一自住房屋稅率也從百分之一點二降為百分之一，說不定連囤房族也能適用，法條看來相當詭異與諷刺。