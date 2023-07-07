聽新聞
test
0:00 / 0:00

民團：囤房稅2.0無打房效果 多繳幾千元而已

聯合報／ 記者何醒邦／台北報導
行政院會通過財政部提出的「房屋稅差別稅率2.0方案」，學者與民間團體表示，政策效果相當有限。圖／報系資料照
行政院會通過財政部提出的「房屋稅差別稅率2.0方案」，學者與民間團體表示，政策效果相當有限。圖／報系資料照

行政院會通過「房屋稅差別稅率二點○方案」，改為全國總歸戶、調升非自住住家用房屋稅率為百分之二至四點八。學者與民間團體表示，此舉充其量僅是囤房者多繳一點點的稅金、酌增稅收，政策效果相當有限，甚至可說是無效。

景文科大財金系副教授章定煊指出，看來是符合量能課稅，即囤房者多負擔一點稅，但也不會因此就把房子賣了，且即便多繳囤房稅，還是可以轉嫁給租客，政策效果有限，宣示意義大於實質效果。

政治大學地政系退休教授張金鶚則說，政策效果還需要一段時間發酵，但應同時解決租屋黑市才能逼出空屋，尤其各地方政府更應積極落實。

「無效的政策」，OURs都市改革組織研究員廖庭輝直言，該政策是要改變囤積空房現象，但僅調整稅率沒調整稅基，囤房族多繳幾千元了事，充其量是「酌增稅收」。此外，實務上要如何落實，地方政府要訂定多屋差別稅率也須由地方議會通過，但「誰想當壞人？」最後結果多半會將條文弱化。

廖庭輝說，現行合法報稅的房東，若非公益出租人，房屋稅率百分之一點五起跳，中央將出租且申報租賃所得達租金標準房屋，稅率調為百分之一點五至二點四，代表有些縣市的合法報稅房東稅率成本可能變高，當然會轉嫁給租客，加上有些房東囤房出租原本就不報稅，政府為鼓勵自住輕稅，全國單一自住房屋稅率也從百分之一點二降為百分之一，說不定連囤房族也能適用，法條看來相當詭異與諷刺。

囤房稅

延伸閱讀

囤房新制2.0拍板！房仲：增稅轉嫁消費者 打房打不到痛處

打囤房推「全國總歸戶」 20年租屋族嘆：不論何種措施租金照漲

侯友宜批行政院打擊囤房玩假的 賴清德吐四字回應

影／政院通過囤房稅修正草案 估36萬戶受影響、增加26億稅收

相關新聞

棍子胡蘿蔔齊出 囤房稅改全國歸戶衝擊大

行政院昨天通過「房屋稅差別稅率（囤房稅）二點○方案」，新方案重點包括「縣市歸戶」調整為「全國歸戶」、法定稅率調升為百分之...

民團：囤房稅2.0無打房效果 多繳幾千元而已

行政院會通過「房屋稅差別稅率二點○方案」，改為全國總歸戶、調升非自住住家用房屋稅率為百分之二至四點八。學者與民間團體表示...

囤房稅2.0通過 業界：屋主不會因此拋售空屋

行政院通過「房屋稅差別稅率二點○方案」，業界認為影響最大的是囤房大戶，餘屋量大的建商也將受衝擊，但屋主不會因此輕易拋售空...

藍提房屋稅修法遭擋 時力疑綠打假球

行政院通過「房屋稅差別稅率二點○方案」，在野黨齊批，選舉要到了，民進黨才想起上台前的政見。國民黨總統參選人侯友宜則說，民...

新北市囤房稅卡關 藍綠議會黨團互批

行政院會通過「房屋稅差別稅率二點○方案」，除了尚未實施房屋差別稅率的新北市外，其餘五都都表示待立院修法通過就配合修自治條...

政院拍板囤房稅2.0 給建商兩年寬限期

行政院會昨（6）日通過「房屋稅差別稅率2.0」（簡稱囤房稅2.0），新方案有三大重點，包括「縣市歸戶」調整為「全國歸戶、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦