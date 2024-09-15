專家：重大交通建設 應由國家扛責

鐵路高架化自籌款造成地方沉重負擔，地方財政困窘，也排擠其他建設經費。專家學者認為，鐵路高架化是國家重大交通建設，本該由中央扛起籌措經費責任興建。

花蓮縣東華公共事務研究學會榮譽理事長田俊雄說，依廿五年未修正的財劃法規定，以宜蘭縣現有的財政規模體制而言，很難編得出一○五億工程配合款；就算財劃法修正或宜蘭升格，要編列也很困難，應由國家扛責興建，積極改善國人交通需求，兼顧人本交通權益。

田俊雄表示，地方財政困窘，解方包括強化地方自主財源、中央資源合理配置、增加專項補助款、地方推動財政紀律與透明度等，這些措施目的是讓地方財政更健全，確保財政能力較弱的地方政府可透過中央補助，保障基本公共建設質量。

多個縣市寄望修正財劃法，但宜蘭大學應用經濟與管理學系主任蕭瑞民表示，稅收分成國稅與地方稅，財劃法修正是把這塊大餅重新分配，大家都想多分點，各縣市角力擺不平，才無法大幅修改；中央要「垂直分配」多少稅款給地方，地方要依照什麼指標來作為統籌分配稅的「水平分配」才公平，都須考量。

「各縣市都會提出對自己有利的分配指標」，蕭瑞民說，例如以農林漁牧業產值、海岸線長短、人口數、土地面積、再生能源裝置等，如果大家不摒棄本位主義，問題會繼續存在。他舉例，台灣邁入少子化及高齡社會，人口漸減且往大都會集中，若以人口作為財稅分配指標會造成富者愈富、窮者愈窮，日本為此用政策獎勵或補助人民搬去鄉下做「地方創生」。