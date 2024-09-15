平交道讓交通打結 也延誤救人救災

許多縣市爭取鐵路高架化，不只為了避免平交道上的傷亡事故，每當柵欄放下時，除了造成交通打結，尖峰時段有時一等就十幾分鐘，連救護車都須繞道而行，妨礙醫護搶救人命外，還曾延誤消防車滅火，造成傷亡加劇。

台鐵公司統計，五年來全國發生八十六件鐵路平交道事故，造成廿六人死亡、廿人受傷，其中，爭取鐵路高架化的縣市發生頻率相對高，包括宜蘭七次、三人死亡；花蓮五次、二人死亡；嘉義四次、無人死亡；雲林十次、二人死亡；彰化五次、一人死亡；台中五次、二人死亡。

宜蘭市火車站南北二處平交道「惡名昭彰」，較北的東港路平交道緊鄰火車站、東門夜市，居民指出，最多看過連續五、六列火車通過，在復興路一個平交道紅燈就等了十分鐘。車站南邊的校舍路平交道，緊鄰陽明交大附設醫院、台北榮民醫院員山分院，常有救護車出入，必須繞道而行，但搶救生命是與時間賽跑，地方民代都希望縣府全力爭取鐵路高架化。

「平交道真的妨礙救人。」東村里長張鼎哲指出，多年來救護車改走農權路或女中路涵洞，路程至少多二至三分鐘。

礁溪鄉興農路一巷去年七月有民宅失火，巷口就在平交道旁，消防車趕到時恰好火車經過，先在路口等了一、二分鐘，火車駛離後，又因巷口和平交道距離過近，空間有限，大型消防車無法進入，加上巷內違停，導致消防車延誤數分鐘，最後火災奪走二條人命。

雖然在惡火過後，中央、地方今年五月商定拓寬路口、退縮平交道柵欄，但該平交道並不在宜蘭鐵路高架化計畫的九處平交道內，居民遺憾地說，全面高架化才能根本解決問題。

花蓮市中華路平交道在二○一九年九月，也發生太魯閣撞死闖入平交道的何姓男子。吉安鄉稻香平交道在台九省道等三條道路交會處，五岔路口複雜且多時相，縱深逾四十一公尺，常有汽機車在柵欄放下時來不及通過。

花蓮縣消防局表示，有經驗的消防或救護人員，若執勤時遇到交通尖峰時間，就會繞路避開平交道，避免影響搶救時效。