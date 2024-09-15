新聞眼／城市轉骨陷錢坑 中央別冷漠以對

諸多縣市積極爭取鐵路高架化，意在縫合都市因軌道產生的裂痕，除強化都市發展機能，更讓平交道及早退場，免除闖禍的死傷，回復人本交通、爭取消防及醫療救護時機。但到頭來，面對財稅不正義的制度和工程自籌款的「大錢坑」，縣市對這項福國利民的建設只能看中央臉色，窮縣市也有志難伸，苦的是在地百姓。

鐵路立體化是都市發展的重大課題，以北市為例，原有鐵路軌道與市區道路形成多處平交道，成為都市交通運輸的重大阻礙。當年即由行政院主導台北鐵路地下化工程，除改善北市交通，也促成台北再發展的契機。

各地都市發展都面臨鐵路立體化的瓶頸，亟於清除這些軌道「路障」，但「錢」是更大的路障。財政收支劃分法逾廿年未修正，地方期盼的財稅正義遙不可及，許多百里侯已發現前瞻建設計畫是一場難以脫身的「錢坑陷阱」，要再擠出類似鐵路高架化工程的配合款，若無中央關愛的眼神，問題難解。

正如宜蘭的鐵路高架化，自籌款高達一○五億，除了嚴重排擠縣政建設，以極為有限的自主財源來看，已瀕臨財政破產，加上預估工料雙漲趨勢，自籌款只會多不會少，即使財政較佳的六都，要拿出這筆錢也很吃力。

但交通部看待此事，只是冷冷地表示「鐵路立體化幫助都市發展，地方本應負擔一部分」，花蓮的高架化工程若無副總統蕭美琴以執政黨立委角色介入，恐還討不到便宜；中央雖依規則和地方財政好壞決定補助比率，其實另有一筆專案補助款的私房錢可用。與其讓外界質疑中央是依政黨顏色和選票依歸決定補助比率，不如讓補助規則更透明化，才能服人。

鐵路繞行全台，縣市雖獲得交通便利，各地平交道帶來問題也由地方承受；按理說，鐵路高架化應該是中央級的國家建設，與地方攜手解決問題，中央若只在乎手握資源分配的金權，無視地方財政惡化，賴總統「均衡台灣、在地希望」的政見，恐怕只是夢幻的泡影。