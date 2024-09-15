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0元與403億…台中2鐵路高架化案 補助天差地遠

聯合報／ 記者洪敬浤／台中報導
大台中山海環線計畫路線示意圖。圖／台中市交通局提供 余采瀅
大台中山海環線計畫路線示意圖。圖／台中市交通局提供 余采瀅

台中市山線鐵路高架化先前由中央全額負擔，如今推動山海環線鐵路高架化，地方須負擔四○三億多元，台中市長盧秀燕原堅持比照山線高架化由中央全額負擔，今年四月改口，若中央財政困難，中市願意分擔經費，但希望能分擔少一點。

台中山線鐵路高架化從豐原站到大慶站改為高架，已通車，總經費約三七二億元，中央全埋單。原本台中市推動鐵路地下化估計得花六百億多元，地方須負擔一成；時任政委張景森建議改為高架化，由中央全額負擔，才得以推動。

中市府後來推動山海環線，歷經胡志強、林佳龍與盧秀燕三任市長；中央今年初要求拆分成三案送審，分別為山線延伸到烏日、海線雙軌部分高架化、新建甲后線軌道工程，總經費約八三三億元，依規定中央負擔百分之五十一點六、約四三○億元，地方負擔百分之四十八點四、共四○三億元。

「中央補助不應該有顏色考量」，國民黨立委楊瓊瓔表示，軌道建設經費依照中央作業要點與地方財政能力，中央、地方政府各自有分攤比率，但是行政院還有專案補助；台中市是全國第二大城，接下來還有捷運藍、橘線等軌道建設，中央應該提高專案補助山海環線，減輕台中市的財政負擔。

中央已通過台鐵海線雙軌化（苗栗談文到台中追分）可行性研究，路線與台中山海環線的海線段大幅重疊。中市交通局長葉昭甫說，已依照中央建議拆分成三案送審，希望能順利通過；地方願意負擔部分經費，但希望爭取中央專案補助。

軌道建設 鐵路高架化

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