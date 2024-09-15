補助無章法 鐵路立體化拖垮地方財政

鐵路立體化有助於都市縫合發展，避免平交道事故，各縣市莫不積極爭取，但地方自籌的配合款負擔沉重，有縣市坦言將拖垮財政，更多縣市質疑補助不均、毫無章法，像台中山線、花蓮的高架化皆由中央埋單，彰化卻要賣地籌款，主張高架化工程應由國家主責、地方協助。交通部表示，地方本應負擔一部分費用，財政好的縣市，補助比率會比較少。

鐵路高架化遠比地下化便宜，因此多數縣市都選擇高架化。宜蘭縣府二○○八年在前縣長呂國華任內就向交通部提送可行性評估，當時交通部要求等中央訂出「鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查作業要點」後再送案，二○一二年要點出爐，規定爭取的縣市須有配合款，宜蘭估算要負擔一○五點七億元，大喊吃不消。

副縣長林茂盛說，宜蘭年度預算約三百億多元，扣除必要支出，可用的自主財源僅廿幾億元，鐵道局提出十二年分攤配合款計畫，有六年須各編列逾十億元，等於其他建設停擺。交通處長黃志良擔心拖垮縣府財政；財政稅務局長盧天龍說，這筆錢對宜蘭財政衝擊太大，他不敢說出「破產」兩字，但真的「背不起」。

縣市鐵路高架化計畫 製表／陳敬丰、王勇超

反觀花蓮從市區到吉安鄉的鐵路高架化，要負擔廿點三億元，全案一度停擺；副總統蕭美琴任立委時要求交通部評估，把高架化納入花東地區鐵路雙軌電氣化計畫，中央全額補助，讓縣府省了這筆自籌款。建設處長鄧子榆說，「我們比較幸運」。

前總統陳水扁曾承諾嘉義市鐵路高架化案由中央全額負擔，迄今未兌現，今年底嘉義市府支付配合款至廿四億元。市長黃敏惠曾向交通部前部長林佳龍請命，要求兌現全額補助，未獲回應，淚灑現場；前閣揆陳建仁到嘉市，仍舊沒下文。嘉市財稅局認為，高架經費本應由中央統籌規畫全額負擔，地方無力自籌。

彰化市鐵路高架化工程，地方須自籌一○二點七億元，縣府也歎是筆沉重的負擔，除盼中央補助，也會賣地因應。

台中市府官員表示，雖有作業要點評定中央與地方的經費分攤比率，但中央補助各地鐵路立體化經費比率不一，如嘉義市、縣鐵路高架工程，中央補助都逾八成，宜蘭補助七成八，彰化七成四；對桃園鐵路地下化補助也達七成五。官員說，中央除依作業要點分攤經費，還有各種名目的專案補助，台中山海環線中央只補助五成一六，明顯偏低。

目前推動高架化的縣市認為中央對鄭文燦時任市長的桃園補助偏高，對其他縣市卻吝於伸援，頗感不公，盼中央至少比照桃園提高補助，以免地方財政全盤惡化。交通部表示，鐵路立體化對地方發展好處多，地方本應負擔一部分費用，非自償的部分依中央作業要點辦理，財政較好的縣市補助比率較低。