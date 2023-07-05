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新北男童智慧手表自燃燒傷 業者：系列產品免費檢測

中央社／ 新北5日電

新北10歲男童日前因智慧手錶突自燃而被燒傷，在家長投訴下，消保官展開行政調查並確認手錶為「Herowatch」；廠商也聲明願進行賠償處理，及全面提供系列產品免費檢測。

新北市消防局第5大隊6月30日接獲通報，10歲男童下午從家裡往補習班的路上，手戴具定位及通話功能的兒童智慧手錶突然發生自燃意外。

男童雖迅速脫掉手錶，仍造成右手前臂及左手的手指燒燙傷，附近店家先幫忙塗藥膏後，學童再前往補習班，老師見狀立即報案叫救護車，救護人員到達現場後給予急救處置，並緊急送往土城醫院治療。

新北市政府消保官今天發布新聞稿指出，經會同經濟部標準檢驗局、消防局與受害男童家長會談，確認手錶為主打兒童市場的「Herowatch」，消保官協助受理消費申訴後，前往汐止區對製造商「關於時間科技股份有限公司」（以下簡稱時間科技）展開行政調查。

消保官表示，業者說明手錶起火可能原因，並表示願拿出最大誠意與受害者協商賠償方案。

業者也透過臉書（Facebook）發表聲明指出，關於「兒童手錶自燃爆炸事件」深感抱歉，目前正配合消保官共同協助釐清問題，用戶使用的「Herowatch 1」產品採開放式設計，消費者可自行拆卸電池。

業者表示，電池長期使用下若有碰撞等狀況，可能產生肉眼無法辨識的裂痕，若遇到下雨或噴到水等狀況，可能會造成進水，長期下來皆有可能對電池造成損傷，進而讓手錶產生短路、產生意外。

業者表示，已透過消保官表達希望與消費者取得聯繫並進行後續的賠償處理，期望儘速釐清消費者使用情境，並在消費者同意的情況下將發生問題的商品送至第三方檢測，期望盡快釐清問題，並解除消費者疑慮。另外，即日起將全面提供Herowatch系列所有型號產品免費檢測服務。

消保官

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