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智慧表意外自燃 標準局擬重評估產品風險

聯合報／ 記者林海馬瑞璿／台北報導

經濟部標準檢驗局官員表示，智慧型手表若是可插ＳＩＭ卡具備通訊功能，主管機關為ＮＣＣ，沒有通訊功能的則歸標準局管；智慧型手表並不是強制檢驗商品，針對手表意外事件已啟動個案調查，先釐清事故原因是產品瑕疵還是使用習慣造成，再進行市購檢測，並視結果決定是否需要調整這類商品的風險程度。

ＮＣＣ副主委暨發言人翁柏宗指出，據了解在事故發生前廠商有寄送安全性較高的新電池予消費者，但消費者仍使用舊電池，而有不當使用疑慮；ＮＣＣ會針對相關技術規範檢討，若有必要就洽標準局研商是否修正。

標準局官員說，市面上智慧型手表品牌、種類繁多，僅在二○一六年做過市購檢測；智慧型手表電池容量都不大，當時檢測商品都符合安全性商品要求，一直以來也都未發生問題，認定為低風險商品，不屬強制檢驗品項。

不過，在市面上銷售還是要符合消保法規定，達到國家標準、當代科技預期要求、不能使人受傷；目前來說就是由消保法規範。但上一次市購檢測已是七年前，今年或明年初就會再啟動一次檢測，檢驗市面上所有商品，經過完整調查再滾動式調整風險程度。

智慧表

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