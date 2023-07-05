家長：智慧表淋雨會爆炸 設計有問題

家長為了孩童安全，購買智慧手表方便聯繫，不料智慧手表自燃導致孩童手臂灼傷，讓家長憂心不已。有人決定不再用智能手表，等技術成熟一點再說；也有家長認為不能因噎廢食，但提醒孩子注意，一旦覺得手表發熱就不要戴。

昨天確認事故智慧手表廠牌後，引發全國購買Herowatch產品的家長擔憂，臉書社團「兒童智能手錶智慧手錶討論區」昨也湧入大批網友討論，有家長要求業者出面負責。網友說，客服不是打不通就是說未證實是他們的產品，等了解狀況會第一時間通知，根本是故意找藉口推拖。

一名家長表示，剛買了新智慧手表卻發生手表爆炸自燃事故，讓她猶豫到底要不要用。雨水滲入導致事故是非常誇張的說法，顯示設計出了很大的問題，「難道這款手表雨天就不能用了嗎」？

「這次受傷，下次呢？」陳姓家長認為，台灣市面上兒童智慧表幾乎都來自中國大陸，造價低，用料怎麼可能好到哪裡去？買回來建議先換成快拆表帶，再提醒孩子手表發熱、有怪味或冒煙時馬上脫掉。

家有國小三年級孩子的張小姐表示，每天都讓孩子戴智慧表上學，希望小孩每天都能走滿六千步，晚上也可監測睡眠品質，疫情期間可量測血氧功能，她認為只要購買良率高的品牌就不會太過焦慮。

不具名高中校長表示，高中生幾乎人手一表，小米、蘋果或運動品牌系列的智慧表，琳瑯滿目，平日不會禁止學生戴，但遇到校內段考、模擬考就比照大型考試規則禁止配戴。