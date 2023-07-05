聽新聞
test
0:00 / 0:00

家長：智慧表淋雨會爆炸 設計有問題

聯合報／ 記者李定宇趙宥寧／連線報導
智慧手表爆炸自燃，男童右手臂2度燒燙傷恐須植皮，引起家長恐慌。 記者李易昌／翻攝
智慧手表爆炸自燃，男童右手臂2度燒燙傷恐須植皮，引起家長恐慌。 記者李易昌／翻攝

家長為了孩童安全，購買智慧手表方便聯繫，不料智慧手表自燃導致孩童手臂灼傷，讓家長憂心不已。有人決定不再用智能手表，等技術成熟一點再說；也有家長認為不能因噎廢食，但提醒孩子注意，一旦覺得手表發熱就不要戴。

昨天確認事故智慧手表廠牌後，引發全國購買Herowatch產品的家長擔憂，臉書社團「兒童智能手錶智慧手錶討論區」昨也湧入大批網友討論，有家長要求業者出面負責。網友說，客服不是打不通就是說未證實是他們的產品，等了解狀況會第一時間通知，根本是故意找藉口推拖。

一名家長表示，剛買了新智慧手表卻發生手表爆炸自燃事故，讓她猶豫到底要不要用。雨水滲入導致事故是非常誇張的說法，顯示設計出了很大的問題，「難道這款手表雨天就不能用了嗎」？

「這次受傷，下次呢？」陳姓家長認為，台灣市面上兒童智慧表幾乎都來自中國大陸，造價低，用料怎麼可能好到哪裡去？買回來建議先換成快拆表帶，再提醒孩子手表發熱、有怪味或冒煙時馬上脫掉。

家有國小三年級孩子的張小姐表示，每天都讓孩子戴智慧表上學，希望小孩每天都能走滿六千步，晚上也可監測睡眠品質，疫情期間可量測血氧功能，她認為只要購買良率高的品牌就不會太過焦慮。

不具名高中校長表示，高中生幾乎人手一表，小米、蘋果或運動品牌系列的智慧表，琳瑯滿目，平日不會禁止學生戴，但遇到校內段考、模擬考就比照大型考試規則禁止配戴。

智慧表 爆炸

延伸閱讀

兒童錶自燃事件消保官確認是這款 業者：新款電池已改版 提供全系列免費檢測服務

你的智慧手表安全嗎？這兩家瑞士表這樣做 聰明也安心

父母該如何幫兒童選購智慧手表？ 3C達人給出三建議

智能手表突自燃燒傷男童 業者官網晚間發千字聲明：深感抱歉

相關新聞

3年前產品在台賣出一萬支…智慧手表自燃 男童2度燒燙傷

新北市土城一名十歲男童戴了三年的智慧手表突然爆炸自燃，手部灼傷恐須植皮。業者「關於時間」表示，第一代手表可能因雨水進入電...

智慧表意外自燃 標準局擬重評估產品風險

經濟部標準檢驗局官員表示，智慧型手表若是可插ＳＩＭ卡具備通訊功能，主管機關為ＮＣＣ，沒有通訊功能的則歸標準局管；智慧型手...

專家：挑選智慧表 大廠有品質

十歲男學童戴的智慧手表爆炸起火，引發家長憂慮。３Ｃ網站蘋果仁編輯李宏維表示，電子產品爆炸都是電池問題，電池老化、頻繁碰撞...

家長：智慧表淋雨會爆炸 設計有問題

家長為了孩童安全，購買智慧手表方便聯繫，不料智慧手表自燃導致孩童手臂灼傷，讓家長憂心不已。有人決定不再用智能手表，等技術...

兒童錶自燃事件消保官確認是這款 業者：新款電池已改版 提供全系列免費檢測服務

新北近日發生兒童智慧錶意外自燃事件，造成10歲男童右手臂2度燒燙傷恐須植皮，經濟部標檢局與新北市消保官今下午調查自燃手錶...

父母該如何幫兒童選購智慧手表？ 3C達人給出三建議

兒童智慧手表驚傳爆炸事件，父母為兒童選購安全的智慧手表，也廣受民眾關注；3C達人洪聖壹指出，選購兒童智慧手表須注意三件事...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦