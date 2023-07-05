專家：挑選智慧表 大廠有品質

十歲男學童戴的智慧手表爆炸起火，引發家長憂慮。３Ｃ網站蘋果仁編輯李宏維表示，電子產品爆炸都是電池問題，電池老化、頻繁碰撞使電池受損或長時間過度充電，長期下來會讓電池損壞，引發化學反應而爆炸；時常保養電池、有問題找原廠更換，才能確保電池品質穩定。

「挑選智慧手表最好選擇有品牌的。」李宏維說，這不是「品牌迷思」，而是大廠商比較願意做多一點檢驗維護品牌聲譽，品質有一定保障，若發現續航力下降，建議回到原廠更換電池，雖然價格較高，但相對安全性也高，使用副廠電池也要選有標檢局（ＢＳＭＩ）安全認證標章的產品，避免電池設計不佳造成危害。

北市主任消保官楊麗萍提醒，民眾最好避免購買來路不明的智慧手錶，例如Facebook、LINE等高風險購買管道，以免後續有產品瑕疵等問題時難以向賣家主張權利。３Ｃ達人洪聖壹也建議購買知名品牌、優先選擇通過ＮＣＣ認證設備、確定找得到店家維修保固。

洪聖壹說，電子產品燃燒、突然爆炸通常是電池問題，但使用習慣也很重要，例如智慧手表雖標榜防水，但防的是「淡水」而非海水，帶有鹽分的汗水或海水進到手表中又剛好遇到炎熱、高溫，可能造成電路板短路並燃燒爆炸，因此智慧手表最好避免長時間在太陽底下曝曬，戶外運動之後碰到水或流汗最好擦乾手表再配戴。

洪聖壹說，兒童手表因為僅配備定位、通訊等基本功能，品質參差不齊，建議不要購買來路不明產品，而多數兒童智慧手表都是塑料材質，長時間沒使用或使用多年，要留意表殼是否龜裂、風化，長時間沒充放電也容易出問題。