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3年前產品在台賣出一萬支…智慧手表自燃 男童2度燒燙傷

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
一名十歲男童戴了三年的智慧手表突然爆炸自燃，「冒火」一瞬間令人怵目驚心。記者李易昌／翻攝
一名十歲男童戴了三年的智慧手表突然爆炸自燃，「冒火」一瞬間令人怵目驚心。記者李易昌／翻攝

新北市土城一名十歲男童戴了三年的智慧手表突然爆炸自燃，手部灼傷恐須植皮。業者「關於時間」表示，第一代手表可能因雨水進入電池才自燃，曾召回換新電池，但仍有近三千支未換，新產品已採密封設計。消保官認為，業者應將產品預防性下架，必要時下令回收。

業者昨晚在官網致歉，表示為讓消費者更安心的使用產品，即日起將全面提供Herowatch系列所有型號產品免費檢測服務，讓消費者安心。標檢局第五組第一科科長黃惠芳表示，目前正在調查起火原因，若證實為產品本身導致起火，將依造消保法第卅六條要求業者將第一代產品回收，也會全面檢驗市售第二代及Mini版本。

三年前在募資平台要價約三千元的兒童智慧手表自燃燒毀。記者李易昌／翻攝
三年前在募資平台要價約三千元的兒童智慧手表自燃燒毀。記者李易昌／翻攝

這名男童上月卅日雨天撐傘前往補習班途中，手上的智慧手表突然爆炸冒火，男童嚇得甩掉雨傘，奮力拍打手臂滅火，脫掉燒毀的手表發現，手臂已灼傷脫了一層皮。經緊急送醫，男童右手臂二度燒燙傷、左手指一度燒燙傷。

意外事件發生後，民眾根據燒毀手表外觀推斷是「H」牌手表，但業者表示無法確認。

經濟部標準局及新北市消保官昨天連繫家長，確認男童戴的手表是三年前在募資平台購買的「Herowatch」，消保官馬上趕往位在新北市汐止區、出產這支手表的「關於時間」公司稽查。

「關於時間」公關部黃姓經理表示，Herowatch第一代在台灣約販售一萬支，其中五千支使用舊款電池，兩年前通知換新電池，約更換兩千顆，目前市面上販賣的是第二代或Mini版本。

新北市主任消保官王治宇轉述，業者解釋第一代產品可換電池，因此在沒有密合情況下，下雨時可能滲入機體，導致電池膨脹燃燒，兩年前已請消費者免費更換，可能有些消費者未更換導致造成憾事，如今產品都密封不能換電池，已無此安全疑慮。

王治宇說，業者雖提出產品安全性證明，但購買相關產品的民眾若有疑慮，仍可聯繫公司個案處理，業者有產品責任險，消保官將為消費者爭取權益。

兒童智慧手表 製表／生活中心、地方中心、財經中心、社會中心、醫藥中心
兒童智慧手表 製表／生活中心、地方中心、財經中心、社會中心、醫藥中心

消保官 智慧表

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