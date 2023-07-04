冷眼集／蔡政府收割「德政」 基層苦難言

北中南三大生活區TPASS通勤月票七月率先上路，但首次被納入月票體系的台鐵，原本自家電子定期票證都還在驗收階段，卻臨時被中央「交辦」配合TPASS，電子票證系統被迫重新整合；甚至為了配合TPASS政策提早上路，只好設置專用通道充當權宜之計，基層有苦難言，民進黨政府卻從南到北忙著收割「德政」。

先是副總統賴清德和行政院長陳建仁七月一日南下高雄出席「南高屏TPASS通勤月票上線記者會」；昨TPASS上路首遇上班日，除了交通部王國材視察台鐵台北站，蔡英文總統也在行政院副院長鄭文燦陪同下，持TPASS搭乘機場捷運。蔡政府存在感一刷再刷，且更是不斷強調，這政策是「中央主導」、地方參與，就怕被地方沾了光。

反觀首個上班日的硬仗，台鐵因中央臨時一聲令下，三大生活圈一八○個車站來不及完成閘門票證系統整合，只能硬著頭皮接招祭出TPASS專用通道。卻因專用通道有限，造成上下班尖峰時旅客大排長龍等著感應票卡，台鐵人力已不足，還要額外投入許多人員協助引導，甚至承受旅客抱怨情緒，基層人仰馬翻。

明明硬體還沒建置好，就急著要推出，也難怪遭台鐵產業工會批評是「趕鴨上架」。說穿了，民進黨政府不過是為了趕在選舉期間「政策買票」。

但這道選舉牛肉大菜，就跟行政院日前宣布補助私立大專學雜費一樣，只見短視近利的大撒幣，卻無助改善公共運輸體質和使用率。如同學者所說，沒有最後一哩路的接駁轉乘配套，僅是讓原本使用月票的民眾交通成本更便宜，卻不見得吸引汽機車族移轉使用公共運輸，且長年靠凍漲票價、納稅錢補貼，更是扭曲產業結構。但對蔡政府而言，這些恐怕都不重要，能不能大內宣，才是他們最心心念念的。