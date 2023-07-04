學者：政府陷入低價補貼迷思

TPASS通勤月票上路，政府聲稱交通成本更平價，就能刺激更多人使用公共運輸。但學者專家指出，錢不是關鍵，滿足民眾最後一哩路需求，深入社區網絡，提升便捷程度，才是治本；且政府一直陷入低價補貼迷思，不僅公共運輸宛如「跳樓大拍賣」，仰賴票價凍漲、靠補助支撐也養成民眾對公共運輸服務低廉的錯誤認知，只會導致產業結構衰弱。

淡江大學運輸管理學系教授張勝雄說，就提升搭乘捷運人口而言，過去雙北定期票效果並不理想，官方分析僅增加不到百分之二。消基會交通委員會召集人李克聰也說，政策方向應設法讓月票的使用人口增加，減少民眾使用私人運具，而非僅既有月票使用者的大眾運輸使用量增加，讓原本月票通勤族成本變得更便宜而已。

李克聰說，完善接駁轉乘，是當前交通月票最缺乏的配套，也是最大挑戰，整合YouBike只是其中一種方式，既然政府也推行其他共享運具，能銜接效益會更好，但若無法納入月票，就考驗地方政府，提出何種深入社區的對策。

張勝雄說，靠政府補貼的公共運輸產業，只會日漸扭曲，讓產業結構惡性循環，失去競爭力，雙北公車票價凍漲廿多年、台鐵票價廿八年未漲，都是代表案例，從業人員看不見未來後人力大量流失，公共運輸票價應回歸市場機制。

台灣交通安全協會副理事長林志學說，各生活圈、縣市壓低公共運輸價格，猶如「跳樓大拍賣」，但汽機車使用者移轉到公共運輸的關鍵不是價格，而是便捷程度，尤其公共運輸費率已夠便宜，降價效果有限，能否節省時間，達成多目的移動，強化服務，才是關鍵。