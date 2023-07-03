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TPASS倉促上路 工會：多項缺失待改進

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
TPASS行政院通勤月票上路後3日為首個上班日，交通部統計，TPASS兩天的使用人數共41.4萬人次，台北車站專用通道有專人引導。（中央社）
TPASS行政院通勤月票上路後3日為首個上班日，交通部統計，TPASS兩天的使用人數共41.4萬人次，台北車站專用通道有專人引導。（中央社）

TPASS月票上路，鐵路基層喊苦、民眾怨聲載道！台鐵產業工會理事長王傑3日表示，政策提早半年上路，配套還沒做好，更有車掌反應無法辨別旅客的悠遊卡有沒有設定TPASS。對此，台鐵回應說，台鐵表示，車掌雖無法辨識TPASS，但仍可看到進站紀錄，做為是否補票的判斷。

月票首日成亂象

台鐵產業工會表示，「TPASS行政院通勤月票」自6月15日開賣，據報約有18萬人次加值月票方案，但首個上班日上路就問題叢生，如車長的掌機無法辨別旅客的悠遊卡有沒有設定Tpass，無法判斷是否需補票或是逃票、走一般通道或專用通道會因系統辨識問題造成誤扣、無法刷卡、異常無法進出等。

除了鐵路之外，PTT也有網友指出，桃園往新北客運班班客滿還誤點，也有網友附和說道，「南崁到台北客運直接減班」或「人明顯變多」等，也波及到客運的運輸量能。

三大問題

台鐵產業工會列舉三大問題，要求交通部儘速檢討：

一、「設備及系統倉促上路」：為因應TPASS月票，臺鐵局開發「電子票證四合一加值機」以整合各類票券，然而倉促上路導致出現刷卡設備就位時間不一、部分功能尚未開通或員工需要同時操作新舊系統服務等，使得旅客走錯通道、誤扣款及票證辨識異常狀況頻傳。

二、「教育訓練不足，放生員工自行應變」：新系統上路前理應進行員工教育，以應變緊急情況或初步問題排除，然而在交通部倉促上路下，僅有對部分員工進行系統教育，也未有實際操作，而且對於現場狀況排除，並未提供任何應對流程。

三、「人力不足」：為因應TPASS月票，臺鐵局設置專用通道，並號稱派專人引導，然而各站人力本就不足，所謂專人引導無非是抽調早已短少的人力，或聘僱部分工時人員頂替。

台鐵：滾動檢討中

對此，台鐵表示，車掌雖無法辨識TPASS，但仍可看到進站紀錄，做為是否補票的判斷；另部分車站因人流量少，機台為雙向進出，為避免重複刷卡，才有10分鐘內的限制，民眾若遇到類似情況，可請站務人員解卡，「相關問題都正滾動檢討修正中」。

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TPASS 交通月票

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