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基北北桃都會通首上班日順暢 北市上午賣破2萬張
TPASS基北北桃都會通今天迎來首個上班日，北市交通局表示，情況順暢，民眾使用沒什麼問題，今天截至上午10時，台北捷運就累計販售超過2萬張。
TPASS基北北桃都會通1日上路，統計至昨天總計已賣超過17萬張，今天迎來上路後首個上班日，各地加派人手，協助民眾購票、通關、排除障礙。
台北市交通局運輸管理科長廖苑伶告訴中央社記者，各營運單位均已加派人力，現場都有工作人員協助，民眾使用上沒甚麼問題，今天截至上午10時，台北捷運累計販售超過2萬張1200定期票。
民眾陳小姐表示，原本擔心今天上班日人潮很多，使用上會有狀況，結果很順暢，以後就更不用擔心了；另一民眾黃先生是今天才在北捷車站購票，直呼「超乎預想的順」，有工作人員在旁也很安心。
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