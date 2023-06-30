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「賴清德欠社會一個道歉」侯友宜再批綠營餵藥案造謠

Kolas不倫戀私人領域不過問？ 隨扈妻二度喊話要賴清德回應

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
總統府前發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）驚爆與隨扈不倫戀。圖／本報資料照片
總統府前發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）驚爆與隨扈不倫戀。圖／本報資料照片

民進黨黨主席賴清德子弟兵Kolas Yotaka被爆與已婚隨扈不倫戀，賴至今沒有回應。隨扈妻子今天再度透過律師批評，Kolas在醜聞爆發前是發言人，總統府除以私人領域為由准辭、急忙切割，沒有任何道歉或其他具體作法，當事人無法接受，總統府用人不明，應有相當的政治責任，更應向被害人表示歉意。

李姓隨扈的妻子已委任林武順律師向花蓮地方法院提告侵害配偶權民事訴訟，求償百萬元。李妻日前喊話蔡英文、賴清德「主持公道」，但沒有獲得回應，今天再透過林武順律師表示，Kolas獲得賴清德重用，去年花蓮縣長選舉期間，一再到花蓮幫Kolas助選，前一陣子還來花蓮大力推薦她，事情發生後卻只有切割，對李妻沒有任何表示、歉意，或是其他具體作法。

林武順律師說，日本首相任命部長、祕書，出了問題就要道歉，嚴重一點還可能面臨倒閣。總統府在這麼重要的職務（發言人）任用這樣的人，醜聞爆發後只輕描淡寫說「私人領域不過問准辭」，對於這樣用人不明還大力背書，應該有相當的政治責任。

至於Kolas發出聲明表示「週刊接獲的爆料，多處經過剪接、誇大，我並不知道對方婚姻的真實狀況，也從未有踰矩或親密的行為。我與李先生已經沒有聯繫，並要向所有被波及的當事人、家人致歉，真相會被釐清」。林武順律師說，手邊有明確證據，Kolas確實知道李已婚身分，兩人間甚至有許多肉麻兮兮對話，但基於隱私，無法提供。

據本報記者掌握，Kolas和李姓隨扈某次對話時，Kolas曾問「你的老婆、小孩現在在做什麼？」李姓隨扈也曾說過「我是有婦之夫」、「我要對抗的是很複雜的婚姻關係」等語，和她先前聲明似有出入。

對話紀錄顯示，Kolas曾詢問李姓隨扈「你的老婆小孩現在在做什麼？」顯示知道李的已婚身分。圖／讀者提供
對話紀錄顯示，Kolas曾詢問李姓隨扈「你的老婆小孩現在在做什麼？」顯示知道李的已婚身分。圖／讀者提供
對話紀錄顯示，李姓隨扈曾告知Kolas「我要對抗的是很複雜的婚姻關係。」圖／讀者提供
對話紀錄顯示，李姓隨扈曾告知Kolas「我要對抗的是很複雜的婚姻關係。」圖／讀者提供
對話紀錄顯示，李姓隨扈曾向Ｋolas提到「我是有婦之夫」等語。圖／讀者提供
對話紀錄顯示，李姓隨扈曾向Ｋolas提到「我是有婦之夫」等語。圖／讀者提供
副總統賴清德（前排左二）對於媒體追問對於總統府發言人Kolas Yotoka不倫戀事情看法，賴不回應。本報資料照片
副總統賴清德（前排左二）對於媒體追問對於總統府發言人Kolas Yotoka不倫戀事情看法，賴不回應。本報資料照片

Kolas 賴清德

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