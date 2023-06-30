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Kolas捲不倫戀丟官 謝龍介批賴清德兩套標準：「他」外遇還升官

聯合新聞網／ 綜合報導
總統府前發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）。圖／聯合報系資料照片
總統府前發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）。圖／聯合報系資料照片

總統府前發言人谷辣斯·尤達卡（Kolas Yotaka）與已婚的李姓隨扈疑有不倫戀，且被對方元配具名指控，民進黨總統參選人賴清德未就此事回應。前台南市議員謝龍介表示，谷辣斯因不倫戀辭職，但衛福部次長王必勝也被爆出外遇生子，反而沒有丟官還升官，謝痛批賴清德「兩套標準」。

Kolas Yotaka遭爆去年參選花蓮縣長期間，與擔任隨扈的李姓派出所長不倫戀，Kolas隨即向蔡英文總統請辭獲准，李也被調非主管職。李妻本月向花蓮地方法院提告Kolas侵害配偶權，並求償百萬元，院方已分案審理。

謝龍介28日在TVBS政論節目《少康戰情室》中表示，同樣是爆出桃色風波，谷辣斯火速辭職，然而王必勝外遇生子卻升官擔任指揮中心指揮官，他不解問，「難道是王必勝對國家危機少子化的問題有貢獻嗎？」

謝龍介痛批賴清德兩套標準。圖擷自YouTube
謝龍介痛批賴清德兩套標準。圖擷自YouTube

謝龍介痛批「賴清德處事不公、兩套標準」，他也說，民進黨內有很多類似事件，例如台南租房被噴漆事件，人家也是有婚姻，那民進黨是不是也該調查處理。

謝龍介表示，賴清德應該利用本次事件，釐清民進黨的標準，未來遇到桃色緋聞風波，是不是都該統一辭職，因為政治人物享受人民給予的權利，那麼就該更嚴肅的約束自己。

Kolas 民進黨 謝龍介 賴清德 王必勝

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