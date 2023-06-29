賴清德愛將Kolas疑涉不倫戀 林為洲：給個交代

總統府前發言人谷辣斯·尤達卡（Kolas Yotaka）與已婚的李姓隨扈疑有不倫戀，且被對方元配具名指控，要求民進黨方面給個交代，民進黨總統參選人賴清德未就此事回應，外界認為恐影響選情。國民黨立委林為洲說，一定會有影響，受害者都站出來，要給道義等各方面的交代。

林為洲說，一定會有影響，谷辣斯算是賴清德當行政院長時的直屬幕僚之一，當總統府發言人，又是蔡英文總統的幕僚，又去參選地方首長。男歡女愛本是個人的事情，不過谷辣斯是公眾人物且是政府官員，且受害人那邊已經具名站出來，點名要民進黨給個交代，要蔡英文跟賴清德給個交代，這樣就要回應，這個跟性侵、性騷不一樣，這是不當的男女關係，谷辣斯是官員，受害人都站出來，當然要給個道義等各方面的交代。

至於民進黨府院黨高層接連爆出桃色風波，林為洲酸民進黨標準寬鬆，「某部長有小三還繼續當部長」，通姦除罪化也是民進黨推動，沒有刑事責任而仍有民事責任，但社會觀感是不佳的，對民進黨不會加分。